Boala de care suferă fiul lui Dan Șucu. „Nici astăzi nu cred că suntem suficient de vindecați”

Diana și Dan Șucu au trecut prin clipe teribile atunci când unul dintre fiii săi s-a îmbolnăvit. La doar trei ani, medicii l-au diagnosticat cu o boală autoimună, lucru care l-a marcat pe afacerist. Totul ar fi pornit de la un vaccin.

„După ce am născut, unul dintre băieții noștri a avut o problemă de sănătate care a ținut un an de zile, de la 3 la 4 ani. Din fericire s-a vindecat. El s-a vindecat într-un an de zile, noi ne-am vindecat în trei”, a afirmat Diana Șucu.

Fiul lui Dan Șucu s-a confruntat cu purpura idiopatică, boală care poate duce la zgârierea ușoară și excesivă și la sângerare. Soția afaceristului a explicat cum se manifestă această afecțiune și le-a recomandat celorlalte mame să fie atente la simptomele copiilor.

„Este o boală care omoară părintele, copilul se vindecă. Este o boală ca varicela, apare și dispare. Ține trei luni, șase luni, nouă luni sau un an. La noi a ținut un an. A debutat în urma unui vaccin pe care l-am făcut în septembrie. Acum nici nu se știe de la ce a făcut purpura idiopatică. Este o boală autoimună, rămâi fără trombocite.

Noi când ne-am dus la spital cu el, copilul nu avea decât 5.000 de trombocite. Ulterior, când am început să vorbesc despre problema asta, am găsit foarte mulți părinți care nu știau că trec prin așa ceva. Semnele sunt foarte clare: vânătăi de la genunchi în jos, unde zona este foarte vascularizată și la nivelul epidermei mici vânătăi. S-a vindecat și acum este fotbalist”, a povestit Diana Șucu.

Dan Șucu și soția lui, marcați pe viață

Fosta prezentatoarea a mai spus că ea și Dan Șucu au rămas traumatizați de aceasă problemă și că stau cu frică și în ziua de azi.

„Nici astăzi nu cred că suntem suficient de vindecați. De acolo și sensibilitățile lui Dan. Și la Imperiul Leilor, de fiecare dată când veneau copii cu probleme el avea lacrimi în ochi. Și acum când îmi aduc aminte, cred că aș putea să plâng la comandă, deși eu nu sunt deloc o fire plângăcioasă”, a afirmat Diana Șucu în emisiunea „La Măruță” de pe Pro TV.