Dan Șucu, peripeții din tinerețe. Afaceristul a fost pasionat toată viața de sport

Dan Șucu, patronul Mobexpert și investitorul principal de la Rapid București, a mai avut o pasiune pe lângă afaceri, sportul. El a fost în lotul național de handbal și a făcut orice pentru a învăța mai multe despre această activitate.

„Lotul național de juniori la handbal, portar. După ce am intrat la facultate, la Politehnică, trebuia să merg la Poli Timișoara. Am vorbit cu domnul antrenor Constantin Jude, care mi-a spus: ‘Băiete, ești binevenit aici’, dar în fața mea era un portar excepțional care se numea Alexandru Buligan. Era clar că o să îmi crească fundul pe bancă. Așa am rămas cu matematica”, a povestit Șucu, în emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia.

Dan Șucu și-a mințit familia pentru sport

Afaceristul a povestit că și-a spart și nasul la handbal sau că mergea la antrenamente pe ascuns. Tatăl lui a venit o singură dată la meciurile sale. Dan Șucu a mai mărturisit că nu avea voie să facă activități periculoase.

„Tata a aflat târziu că fac handbal și a venit o singură dată să mă vadă. Chiar atunci am primit o minge drept în figură și zece minute mi-a curs sânge din nas. Mi-a zis că nu mai vine a doua oară. El, campion de călărie, dar nu m-a lăsat niciodată să încalec un cal. Mi-a spus că e prea periculos! Când a văzut ce mi-am ales, n-a mai zis nimic”, a mai dezvăluit afaceristul la GSP.

Ce investiții a făcut Dan Șucu

Dan Șucu nu a fost doar un sportiv bun, ci și un afacerist pe măsură. El continuă să facă investiții masive la Rapid. Fostul jurat de la „Imperiul Leilor” a inaugurat de curând Baza Constructorul, una dintre cele mai moderne din România.1000 de copii cu vârste între 5-17 ani vor face antrenamente de fotbal de 3-4 ori /săptămână.

„Cei mai talentați și ambițioși dintre ei, dacă vor dori și îi vor convinge pe antrenori că merită, vor putea să facă pasul către echipele de juniori de elită ale Rapidului”, au transmis oficialii clubului din Giulești.