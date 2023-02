Delia Matache recunoaște că a apelat la procedurile estetice. Ce nu îi place la aspectul ei fizic

Cântăreața are la 41 de ani un corp de invidiat și o chip aproape perfect. Aceasta a început prima oară cu botoxul, pe care îl consideră „sfânt”, iar acum dorește să-și facă o operație la față, însă nu are curaj. Cu toate acestea, recunoaște că este doar un moft, iar în realitate ceea ce o supără nu este atât de deranjant.

Delia Matache vrea să-și opereze nasul

Artista a spus că uneori o deranjează foarte tare aspectul nasului ei, însă nu are curajul să se supună unei asemenea intervenții chirurgicale. „Vreau să-mi fac și nasul, dar nu am curaj! Un pic așa, îl urăsc uneori. N-am curaj. El e ok așa cum e, dar ar putea să fie mai frumos, mai în vânt. Dacă mă încrunt fac cuta aia la nas, de zici că sunt cățel nervos! Cutele astea le fac genetic. Nu au legătura cu vârsta că le fac de la 20 de ani”, a spus Delia.

Aceasta a spus că a încercat până acum doar acidul hialuronic în buze, deoarece în celelalte părți ale feței nu ar avea deocamdată nevoie. „Botoxul e, într-adevăr, sfânt. Decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine îți rezolvi problema. Dar botoxul nu te face mai frumos, ci doar îți blochează un mușchi. Acidul hialuronic la nivelul feței nu l-am încercat și cum îmi arată mie simetria naturală a feței, nu cred că am nevoie. N-aș avea nevoie de bărbie sau de pomeți. La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat”, a spus cântăreața.

Delia Matache a dezvăluit că nu a apelat niciodată la lasere și alte tratamente, pentru că nu are răbdare cu așa ceva și de asta preferă să-și facă singură diverse măști acasă.

„Cam atât, lasere și alte tratamente nu am încercat, însă aș vrea să încerc. Mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să-mi fac acasă măști” a dezvăluit Delia, pe contul de Tik-Tok, potrivit click.ro.