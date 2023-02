Delia vorbește deschis despre afecțiunea care o chinuie de ani buni: „Nu o pot controla“

Delia Matache este foarte activă în mediul online și împărtășește cu fanii momentele plăcute, dar cele mai puțin plăcute din viața ei. Artista recunoaște că este noncormistă, că trăiește exact cum îi place, dar a mărturisit recent să suferă de o afecțiunea care uneori îi crează mari probleme.

Stări de anxietate

Delia a recunoscut că se luptă cu anxietatea. Acesta afecțiune reprezintă, în termeni simpli, o stare de neliniște. Poate apărea ocazional, în perioadele în care suntem mai stresați sau în urma unui șoc emoțional. Dacă însă devine permanentă, reprezintă o adevărată problemă de sănătate și este nevoie de tratament de specialitate.

Interpreta spune că viața ei nu a fost marcată de vreo traumă puternică, dar cu toate acestea are stări de anxietate. „Nu pot să spun că am avut niște probleme, niște drame, dar am faze în care mă cuprinde anxietatea. Pot fi minute în care simt o stare care nu îmi este foarte confortabilă și poate fi legată de un mic detaliu, poate fi provocată de o ieșire în public pe care nu o pot controla sau care nu-mi provoacă plăcere”, a declarat Delia Matache, potrivit wowbiz.ro.

Fără compromisuri

Chiar dacă de multe ori a fost criticată pentru declarațiile tranșante pe care le-a făcut sau pentru stilul ei de viață, Delia spune că nu va face compromisiuni pentru că așa vor alții. Artista vine și cu sfaturi pentru femeile care au trecut de 40 de ani, cărora le recomandă să nu aibă complexe și să nu își impună limite.

„Nu vă mai puneți singure piedici de genul: Aoleu, am peste 40 de ani, nu mai pot să mă îmbrac, nu mai pot să fac, nu mai… nu, prea mult nu mai… Nu vă mai puneți limite! Nu vă mai faceți asta! Nu vă mai pedepsiți!”, a scris Delia pe rețelele sociale.