Delia, din nou în centrul atenției. „Genul masculin și feminin nu sunt reale.” De la ce a pornit nemulțumirea artistei

După ce a fost progatonista unui scandal pentru că și-a motivat decizia de a nu avea copii prin supra popularea planetei, Delia a declarat că genul feminin și cel masculin sunt doar o invenție și că viața este o piesă de teatru. Aceste afirmații nu au fost pe placul internauților, care au o gândire mai tradițională.

„Energia feminină și „energia masculina” sunt strâns legate de valorile atribuite genurilor feminin și masculin iar genurile sunt doar un construct social. Adică sunt inventate în urma negocierii sensului lor de către societate. Mai pe scurt nu sunt reale. Totul e o piesa de teatru.

Tu fă ce simți că e bine pentru spiritul tău și nu te împiedica în etichetele lor. People are so complex and fluid. Dați skip la orice guru spiritual bășit care vă zice că energia feminină înseamnă sa fii caring, sa fii supusă și energia masculină înseamnă aserțiune, inițiativă și control asupra energiei feminine”, se arată în postarea redistribuită de Delia pe Instagram.

Scandalul în care a fost implicată Delia

În urmă cu o lună, Delia, una dintre cele mai îndrăgite artiste din țară, a fost aspru criticată pentru că a declarat că nu vrea copii. La scurt timp, mama sa, Gina Matache și-a apărat fiica și a oferit o explicație pentru decizia ei.

„Nici măcar nu era o opinie, este agasată de această veșnică întrebare. De 20 de ani o întreabă lumea când face un copil. Probabil că o copiliță a pus întrebarea asta, iar ea ca să nu dezvolte a zis: Să nu vă apucați să faceți copii. Efectiv a explodat. Câte nu i s-au întâmplat ei, inclusiv făcături. Am trecut peste faza asta, nu mai reacționăm la astea. Asta e, fiecare e liber”, a spus mama artistei.

Declarațiile de la care a pornit scandalul și și-a atras critici: „Eu nu mai pot cu oamenii care au o obsesie crâncenă și anume întrebarea care le macină sfincterul gândurilor „de ce nu are x copii?”. Nu cred că există o lipsă de bun simț mai crasă decât intrarea asta cu bocancii în intimitatea cuiva, în spațiul discret al unei ființe umane că nu mai poate Gigel să doarmă noapte că X nu are copii, de parcă e scris undeva că toți trebuie să fie părinți.

Unii nu își doresc, cel puțin momentan, alții nu au o situație financiară ok după calculele lor, alții străbat lumea în lung și-n lat și nu vor altceva. Motive sunt nelimitate, dar curiozitatea asta a românașului de prispă e sub orice critică. O viață aveți, dar vă preocupă altele. Trist.”, a fost mesajul transmis de Delia pe Instagram.