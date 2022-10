Delia a răbufnit. Ce le-a transmis vedeta oamenilor care o critică: Eu nu mai pot cu oamenii care au o obsesie crâncenă

În urmă cu câteva zile, Delia a explicat, în mediul online, de ce nu și-a dorit copii până acum. Cu toate astea, nu mulți internauți au rezonat cu declarațiile ei și au început să o critice. Vedeta de la Antena 1 nu a mai suportat haosul provocat și a precizat că nimeni nu are dreptul să se bage în viața altcuiva.

După criticile primite, Delia a declarat că nu înțelege curiozitatea oamenilor și că fiecare om are dreptul să aleagă ce vrea să facă sau nu.

„Eu nu mai pot cu oamenii care au o obsesie crâncenă și anume întrebarea care le macină sfincterul gândurilor „de ce nu are x copii?”. Nu cred că există o lipsă de bun simț mai crasă decât intrarea asta cu bocancii în intimitatea cuiva, în spațiul discret al unei ființe umane că nu mai poate Gigel să doarmă noapte că X nu are copii, de parcă e scris undeva că toți trebuie să fie părinți. Unii nu își doresc, cel puțin momentan, alții nu au o situație financiară ok după calculele lor, alții străbat lumea în lung și-n lat și nu vor altceva. Motive sunt nelimitate, dar curiozitatea asta a românașului de prispă e sub orice critică. O viață aveți, dar vă preocupă altele. Trist.”, a fost mesajul transmis de Delia pe Instagram.

De ce nu vrea Delia să facă copii

Tot scandalul a pornit după ce Delia a declarat că nu vrea să facă copii pentru a nu avea parte de stres și probleme.

„De ce nu fac copii? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac copii pentru că toată lumea face și suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți, adică ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, este plină planeta de noi și nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău”. Mai mult decât atât, Delia consideră că un copil în viața ei i-ar putea aduce stres și probleme. „Nu! De ce să fac? Încă unul? Nu, frate, lasă să nu fie. Dar nu stau eu așa bine fără stres? Dar nu stau eu așa bine fără obligații?”, a spus artista.