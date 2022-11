Cum recunoaștem și controlăm stările de anxietate. Când este obligatoriu să mergem la medic

Anxietatea reprezintă, în termeni simpli, o stare de neliniște. Poate apărea ocazional, în perioadele în care suntem mai stresați sau în urma unui șoc emoțional. Dacă însă devine permanentă, reprezintă o adevărată problemă de sănătate. Este momentul în care trebuie să mergeți obligatoriu la medic.

De multe ori anxietatea apare dimineața. Mulți dintre noi ne-am trezit cu o stare de neliniște sau de agitație atunci când aveam un examen important sau o zi importantă la serviciu. Dacă însă vă treziți agitați, speriați sau obosiți deși nu urmează o zi grea, atunci trebuie să vă analizați modul de viață. Mai ales dacă că treziți des în timpul nopții și aveți palpitații.

„Prima manifestare a anxietății la trezire este fizică. Intensitatea acestei senzații poate varia, dar de multe ori se caracterizează prin palpitații, o respirație scurtă însoțită de senzația unei mingi în stomac. Anxietatea poate fi deja prezentă în timpul nopții și vă poate trezi. Poate fi, de asemenea, un factor al atacurilor de panică și al tulburărilor de somn”, explică psihologul Ghislain Rubio de Teran.

Atenție la alimentație

Mulți oameni confundă anxietatea cu stresul. Acesta din urmă este mai mult o stare de nervozitate, de tensiune. Anxietatea, în schimb, este un sentiment permanent de frică, de nesiguranță. Poate fi eliminată prin schimbarea stilului de viață, dar există și cazuri în care este nevoie să mergeți la medic.

Pentru a scăpa de stările de anxietate trebuie să avem mare grijă la alimentație. Cafeaua, ceaiul negru, sucurile sau ciocolata pot perturba somnul. Unele conțin multă coferină, iar altele mult zahăr și vă dau energie. Nu consumați aceste băuturi seara. De asemenea, nu mâncați alimente grase după ora 19.00. Acestea sunt greu de digerat și va fi dificil să aveți un somn odihnitor. O plimbare în aer liber înainte de culcare poate ajuta, potrivit doctorulzilei.ro.

Remedii natural

Există și o serie de remedii naturale pentru ameliorarea stărilor anxioase. Ceaiul de mușețel conține substanțe care acționează la nivelul creierului precum un sedativ.

Lavanda are, de asemenea, efecte puternice asupra sistemului nervos. Uleiul esențial de lavandă are efecte calmante și este recomandat în aromoterapie. Și uleiul esențial de grepfrut are efecte benefice pentru persoanele anxioase.