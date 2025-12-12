Fosta judecătoare Sănduța, acuzații dure la adresa Recorder: Investigație selectivă, cu miză politică

Fosta judecătoare Victoria Sănduța a declarat, despre documentarul Recorder, că prezența Laurei Ștefan „ridică semne majore de întrebare”. „În investigația Recorder apare, în calitate de „expert”, Laura Ștefan. Pentru publicul din România, poate părea un nume neutru. Pentru Republica Moldova, nu este”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Fosta judecătoare a afirmat că nu neagă faptul că unele dintre faptele prezentate sunt reale. De asemenea, a adăugat că „există magistrați de bună-credință în România, care își doresc sincer o schimbare și care au avut curajul să vorbească public”.

Potrivit acesteia, investigația susține că analizează funcționarea sistemului pe o perioadă de 15–20 de ani, însă ar „omite sistematic anumite perioade-cheie și anumite personaje extrem de cunoscute din justiția României”.

Victoria Sănduța a susținut că, în investigația Recorder, Laura Ștefan apare în calitate de „expert”, iar pentru publicul din România, numele poate părea unul neutru, însă a precizat că, în Republica Moldova, situația este diferită.

„Faptele sunt următoarele (verificabile public): Laura Ștefan a fost membră a Comitetului consultativ anticorupție creat prin decret prezidențial în 2021, un organism hibrid, formal consultativ, dar politic subordonat Președintelui Republicii Moldova; Acest comitet a fost parte din arhitectura care a legitimat intervenția politicului în justiție; Ulterior, Laura Ștefan a fost numită membră a Comisiei de vetting a procurorilor din Republica Moldova, printr-o procedură aprobată de Parlament”, a scris aceasta.

Fosta judecătoare a explicat că, în Republica Moldova, procedurile de pre-vetting și vetting au fost „profund neconstituționale”. De asemenea, a susținut că acestea au justificat intervenția politicului „cu bocancii” în justiție și au dus la o a doua capturare a justiției, după cea din perioada oligarhică.

„Nu a fost o „eliberare” a justiției, ci o recapturare, sub altă umbrelă politică. CSM-ul nostru prevettinguit (trecut prin filtre (politice) ale momentului, tocmai a născut-o pe “Lia Savonea”. Mi-e frică să-mi imaginez cine s-ar putea “naşte” în România în rezultatul unei “reforme” politice a justiției. Dar poate Lia voastră se dovedește mai “hâtră” decât “ciocârlia” noastră”, a adăugat aceasta.

Victoria Sănduța a afirmat că aceiași experți, „un grup mărişor de beneficiari efectivi ai “reformelor”, mă refer la remunerarea financiară extrem de mare a membrilor comisiilor de vetting”, susțin în Republica Moldova mecanisme neconstituționale, iar în România apar ca „apărători ai valorilor constituționale și ai independenței justiției”. În acest context, ea a spus că este vorba despre un dublu standard, care, în opinia sa, anulează credibilitatea expertului.

Fosta judecătoare a declarat că, din experiența sa, în România se pregătește un scenariu foarte asemănător, care ar include evaluări extraordinare, „curățări” ale sistemului și epurări prezentate drept reformă.

De asemenea, a afirmat că ar fi vizată decapturarea justiției de foștii șefi, inclusiv politici, și „transmiterea în subordine” către noi șefi, tot politici, nu pentru a reda independența justiției, ci pentru a o transfera dintr-o capturare în alta.

„Nu pierd cei obedienți. Nu pierd cei psihologic antrenați să se supună, să se conformeze, să aibă un „stăpân”. Ei vor trece toate evaluările și vor fi promovați chiar. Pierd mereu magistrații integri și verticali și desigur cetățenii, care rămân fără o justiție independentă reală. Sunt solidară cu magistrații independenți și verticali din România. Am mulți prieteni printre voi. Ştiu că veți citi postarea. Fiți mai mulți şi mai puternici decât am fost noi”, a mai scris aceasta.