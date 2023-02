O fostă campioană americană la înot a murit subit la 42 de ani în Insulele Virgine din America: „Avea o inimă imensă”

Prietenul lui Cail – care nu a fost identificat de poliție – a declarat că aceasta a plecat dintr-un bar marți, în jurul miezului nopții, și s-a întors la reședința pe care o împărțea cu Cail, potrivit autorităților. Iubitul a găsit-o pe Cail, pe jos, inconștientă.

„La sosirea sa, el și-a descoperit iubita pe podea”, a declarat poliția, potrivit ABC News.

Iubitul și un prieten ar fi dus-o de urgență pe Cail la Clinica Myrah Keating-Smith cu o mașină privată. Lui Cail i s-a administrat resuscitare cardio-respiratorie, dar era prea târziu.

Departamentul de Poliție al Insulelor Virgine Americane a precizat într-o declarație: „Marți, 21 februarie 2023, în jurul orei 2:39, detectivii au fost anunțați de un caz de „moarte la sosire” (D.O.A.) la Clinica Myrah Keating-Smith din St. John”.

Poliția a declarat că Jamie Cail „a cedat în urma afecțiunii sale”, dar nu a precizat despre ce boală este vorba.

Cine a fost Jamie Cail

Cail – originară din Claremont, New Hampshire – a fost o înotătoare vedetă în tinerețe.

În adolescență, Cail a câștigat o medalie de aur în echipa SUA la Campionatele Pan Pacific în 1997. De asemenea, ea a câștigat o medalie de argint la Cupa Mondială de înot acvatic din 1998-1999 din Brazilia. Cail a stabilit, de asemenea, mai multe recorduri școlare la Bolles School din Jacksonville, Florida.

Cail a lucra la o cafenea locală din Insulele Virgine americane și se presupune că a avut un impact demn de menționat asupra comunității, înainte de moartea sa neașteptată.

Un prieten a declarat pentru WMUR-TV: „Era pur și simplu… o persoană foarte frumoasă. Avea o inimă imensă. Era cu adevărat iubitoare și amabilă și foarte iubită și populară pe insulă și toată lumea o cunoștea”.

„Toată lumea, de la cele mai vechi generații, familii locale, până la cei mai tineri, toată lumea o iubea”, a spus prietenul lui Cail.

