Cumnata lui Florin Pastramă este hotărâtă să se răzbune pe fostul iubit. Ce plan a pus la cale împotriva lui Stila Sarafu

Simona Necula l-a părăsit timp de un an pe Relu Pastramă pentru Stila Sarafu. Fostul iubit al Vicăi Blochina ar fi renunțat repede la Simona, după ce a aflat că partenera sa este căsătorită. În cele din urmă, ea s-a întors la soțul ei, dar nu a uitat că Sarafu a aruncat-o pur și simplu în stradă. Așadar, ea a pus la cale un plan de răzbunare.

Sarafu a spus, în urmă cu mai mult timp, că Simona Necula a mers la Poliție alături de Relu, alte două femei din Constanța și de Vica Blochina. „M-au reclamat toate. Că am violat-o, că am vrut s-o duc la produs”, a mai spus constănțeanul. Sarafu a scăpat de problemele cu legea, dar nu și de fosta sa iubită care încearcă încă să se răzbune. Ea a vorbit cu un prieten căruia i-a spus tot ceea ce vrea să îi facă lui Saracu. Simona Necula ar cunoaște mai multe detalii în legătură cu viașa privată a constănțeanului.

Stenogramele dialogului dintre Simona Necula și amicul ei

Fosta iubită a lui Stila Sarafu a dat de înțeles că știe că bărbatul are o relație cu o femeie care este căsătorită. Simona Necula a continuat prin a spune că are nevoie de dovezi pe care ulterior să le dea presei. Cumnata lui Florin Pastramă a stabilit cu amicul ei tot planul, potrivit Cancan.ro.

Simona: La momentul respectiv, în condițiile în care eu nici nu aveam numărul lui de telefon, acum, asta va spune, cu siguranță, uite, domnule, am reușit…

Amicul: Dar cum mai ai numărul lui de telefon, că eu nu-l mai am?

Simona: M-a sunat într-o dimineață…

Amicul: Că aș vrea să-l sun eu să-l întreb: ia, spune, băi frate, care-i combinația? Cu aia, cu astea, cu astea…

Simona: Nu, nu te înjosi…

Amicul: Așa mă sfătuiești? Băi, abia aștept să ajung la București, să stăm amândoi, să luăm două sticle de…

Simona: Păi noi suntem fraieri? Noi suntem creiere, ești nebun!?

Amicul: Braaaavo, viața mea, braaavo, dragostea mea! Băi, de aia… Uite, simt, așa, să mor eu dacă te mint, că de aia te-am sunat, că noi avem o chimie amândoi și că suntem amândoi pe aceeași lungime de undă..

Simona: Relaxează-te, că trebuie să ne pregătim de taifun!

Amicul: Urmează taifunul între noi sau între ei, că nu înțeleg?

Simona: Nu, nu, nu. Să vezi tu când or să afle! Dacă vrei să facem o treabă frumoasă, eu ți-l dau la presă pe prima pagină!

Amicul: Pe cine, mă?

Simona: Pe @#%$@& cu Stila!

Amicul: Și?

Simona: Păi și află și @#$% și #$%^& și toată lumea!

Amicul: Gata, mă, așa facem!

Simona: Dar îmi trebuie dovezi, îmi trebuie poze cu ei doi la restaurant…

Amicul: Îți dă, viața ta, păi nu știi că-ți dă viața ta? Ce ai

Simona: Că eu imediat o fac și spun că fostul iubit al Vicăi Blochina și-a găsit liniștea în…brunetă, cumnata lui @#$%#$%! Fantastic!

Amicul: Maaama! Forță! Jur că așa facem! Gata!

Simona: Eu ți-am zis că sunt creier.

Amicul: Eu, ce…Am capul mare, creierul, cam mic, așa, la minte.

Simona: Și nu știe nimeni. Bine, asta…Să nu faci tu vreo inversă.

Amicul: Păi, eu fac inversă, ai înnebunit? Păi, eu dacă vorbesc cu tine…

Simona: Și așa află și @#$%^ și @#$%^. Află o țară întreagă.

Amicul: Gata, fac o poză cu ei. O pun pe aia să le facă o poză.

Simona: La un restaurant, niște mesaje între ei și…

Amicul: Gata, știu ce fac, ceva să-ți dau să-i dăm pe prima pagină.

Simona: Hai, vezi cum faci ca să-i dau la CANCAN…tot ce vrei

Amicul: Gata, viața mea!