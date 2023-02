Un legendar comentator sportiv s-a stins din viață. A fost vocea fotbalului

Legendarul comentator de fotbal John Motson s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani. Acesta a sărbătorit 50 de ani de activitate în 2018. El era cunoscut de sportivi ca Motty și a fost vocea fotbalului britanic pentru nenumărate generații.

În timpul carierei sale, a acoperit zece Cupe Mondiale, zece Campionate Europene, 29 de finale ale Cupei Angliei și peste 200 de meciuri ale Angliei. Familia sa a anunțat tragica veste: „Cu mare tristețe anunțăm că John Motson OBE a murit liniștit în somn astăzi (joi).”

Și fostul fotbalist Gary Lineker a declarat că are sufletul rănit după aflarea acestei vești. El a mai spus că lumea fotbalului nu va mai fi la fel fără Motson. „Sunt profund întristat să aud că John Motson a murit. Un comentator strălucit și vocea fotbalului din această țară de generații. Va fi foarte dor de el. RIP Motty.”, a scris Gary Lineker pe rețelele de socializare.

Cine a fost vocea fotbalului britanic

John Motson s-a născut pe 10 iulie 1945 în Salford, Lancashire, Regatul Unit. El și-a început cariera în jurnalism ca reporter la un ziar din Barnet și apoi la ”Sheffield Morning Telegraph”. În anul 1968 el a devenit comentator la BBC și Radio 2. Motson a lucrat pentru cei de la BBC timp de 50 ani.

El s-a retras din lumea fotbalului în 2018 și le-a mulțumit tututor fanilor care l-au susținut.

„M-am gândit că cel de-al 50-lea an al meu la BBC este 2018 și trebuie să se încheie ceva timp și m-am gândit că ar fi o notă bună să ies. De asemenea, nu vreau să intru în zona în care oamenii spun: „A fost acolo de prea mult timp, l-am pierdut, nu este ceea ce era.” Am vrut să ies în timp ce încă mai comentez bine, sau la fel de rău, așa cum am făcut-o în toți acești ani. Nu am vrut să continui și atunci oamenii să spună: „O, dragă, va trebui să scăpăm de el.”, declara John Motson, potrivit Playsport.