O fetiță de zece ani a murit, după ce durerile sale de cap au fost puse pe seama folosirii excesive a iPad-ului

O fată de zece ani, ale cărei dureri de cap au fost puse pe seama folosirii excesive a iPad-ului, a murit la câteva luni după ce o scanare a arătat o tumoare cerebrală mortală, potrivit thesun.co.uk.

Myla Lilly Broadey-Meears a murit în luna ianuarie 2026, după ce medicii au diagnosticat-o cu un gliom difuz agresiv pe linie mediană. Copila a început să aibă greață, dureri de cap și probleme de echilibru în timpul unei vacanțe de familie la Primrose Valley, în North Yorkshire, în august 2025.

Mama ei, Chantelle Broadey, în vârstă de 29 de ani, a crezut inițial că fiica sa are oboseală oculară din cauza jocului Roblox pe iPad și că ar putea avea nevoie de ochelari, însă a aflat ulterior diagnosticul real. După un control la Specsavers, medicii au descoperit o tumoare de 7-10 cm, iar Myla a fost transportată de urgență la Spitalul de Copii din Sheffield.

Fetița a urmat apoi 30 de ședințe de radioterapie, însă a murit pe 15 ianuarie. Chantelle i-a adus un omagiu „fetiței sale incredibil de curajoase și frumoase”.

Mama a povestit că Myla era „bine” cu o lună înainte ca familia să plece în vacanța cu rulota și că participase la ziua sportivă a școlii. Totuși, ulterior a început să poarte constant ochelari de soare din cauza durerilor de cap.

„Nu mai voia să participe la nicio activitate, ceea ce era foarte neobișnuit pentru ea. Iubea cățărările pe peretele de escaladă, dar a avut mari dificultăți la primul pas, așa că am observat că își pierdea echilibrul și devenea stângace. A doua zi după vacanță am mers la un spectacol tribut Taylor Swift, dar nu era interesată și voia să vină acasă. Eu port ochelari, așa că ne-am gândit că poate și ea are nevoie și că este doar oboseală oculară sau din cauza jocului Roblox pe iPad sau ceva de genul. Ne-am gândit că poate e și deshidratare”, a explicat aceasta.

Chantelle a spus că un alt simptom îngrijorător a fost faptul că fața Mylei începea să se lase pe o parte, mai ales atunci când zâmbea.

„Ne-am gândit că doar are un zâmbet nou și nu am dat mare importanță, dar uitându-ne la fotografii acum putem vedea clar. Am mers la doctori, dar ei ne-au spus doar să o monitorizăm. Uitându-mă înapoi, mă întreb dacă aș fi putut face mai mult, dar cred că este vina părinților”, a spus aceasta.

Mama a dus-o apoi pe Myla la un control oftalmologic, iar opticianul „a observat ceva imediat”. „I-au spus mamei mele să mă sune pe mine și pe tatăl Mylei și ne-au dat o scrisoare pentru a merge la urgențe, pe care ni s-a spus să nu o deschidem. Au dus-o de urgență pe Myla la Spitalul Grimsby, unde i s-a făcut o scanare CT care a arătat tumoarea, înainte să fie transportată de urgență la Spitalul Sheffield în aceeași seară”, a mai explicat aceasta.

La trei zile distanță, Myla a fost operată pentru îndepărtarea a 60% din tumoare, despre care familia a aflat ulterior că avea între 7 și 10 cm. Chantelle, care lucrează într-o companie de construcții, a spus că fetița ei nu a mai fost la fel după operație.

„Înainte era mereu activă și nu putea sta locului două minute, dar operația a lăsat-o cu slăbiciune pe partea stângă, așa că de atunci a fost imobilizată la pat. De atunci, nu a mai fost aceeași. De fapt, ne plângem după ea de atunci. Aveam zile bune cu ea, când era destul de vorbăreață și reușeam să scoatem câteva chicoteli, dar dura literalmente 10 minute pe zi și apoi se termina”, a explicat aceasta.

Fratele ei mai mic, Tommy, s-a născut cu o zi înainte ca Myla să înceapă tratamentul la Leeds, iar Chantelle a fost nevoită să se împartă între îngrijirea nou-născutului și a fiicei bolnave. Ea mai are un fiu dintr-o relație anterioară. Chantelle a spus că cele 30 de ședințe de radioterapie ale fiicei sale la Spitalul Leeds au fost „foarte intense” și că presiunea acumulată asupra familiei a fost „incredibil de dificilă”.

„Ni s-a spus mereu că boala era incurabilă, dar ea a luptat timp de șase luni și asta este ceva de care se poate mândri”, a spus aceasta.

Totuși, Myla a murit pe 15 ianuarie, la patru zile după ce a împlinit 10 ani. Chantelle a spus că fiica ei „nu și-a revenit complet” după anestezia generală primită în timpul unui RMN făcut cu peste o săptămână înainte, dar „a fost înconjurată de familie acasă când a venit momentul”.