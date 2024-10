O femeie simplă, sedusă de Ceaușescu. Cum s-a întâmplat totul

Nicolae Ceaușescu era reales, pe 24 noiembrie 1989, la Congresul Partidului Comunist, pentru al șaselea mandat de secretar general. Avea să fie ultimul, dat fiind că o lună mai târziu izbucnea Revoluția care avea să ducă la înlăturarea dictaturii.

Cel de-al XIV-lea Congres al PCR s-a desfășurat pe parcursul a patru zile, între 20 și 24 noiembrie 1989. Dictatorul comunist avea 71 de ani la acel moment și conducea România cu mână de fier, de un sfert de secol.

Pe 24 noiembrie 1989, în ultima zi, reporterii United Press International (UPI), aveau să transmită un reportaj despre atmosfera în care se desfășurau congresul. Interesul față de România lui Nicolae Ceaușescu era uriaș. Congresul de la București avea loc la două săptămâni de la căderea Zidului Berlinului. Trecuseră câteva luni de la instalarea primului guvern pluralist în Polonia. Iar Ungaria o apucase pe drumul democratizării.

Dictatorul comunist era printre ultimii dinozauri aflați la conducerea unei țări din Estul Europei. Deși România se confrunta cu lipsuri de tot felul, Nicolae Ceaușescu nu dădea nici un semn că ar intenționa să schimbe ceva. Regimul, de inspirație stalinistă, dădea impresia că are totul sub control și că nimic nu mișcă.

În această atmosferă se desfășurau și lucrările Congresului al XIV-lea, din noiembrie 1989. Delegații, aduși din toată țara se întreceau în a ridica ode pentru cel mai iubit conducător și pentru soția sa, Elena Ceaușescu. Aceasta ocupa funcția de vicepremier, fiind aleasă să-și secondeze soțul.

Jurnaliștii UPI au relatat despre realegerea lui Nicolae Ceaușescu și despre atmosfera de la București. Nimic nu anticipa căderea regimului, care avea să urmeze. Aceasta deși, în aer, plutea ceva, iar gărzile patriotice și patrulele de milițieni erau tot mai prezente pe stradă.

Într-o pauză a lucrărilor congresului, jurnaliștii au abordat pe una dintre delegatele participante. Cel mai probabil, femeia respectivă a fost instruită special, de Securitate, în legătură cu ceea ce avea să spună. Textilista Elena Vodă, în vârstă de 41 de ani, la acel moment, se declara entuziasmată de realegerea lui Nicolae Ceaușescu. Ea spunea, despre congres, că este «cel mai important», de la alegerea dictatorului, din 1965.

La Congresul din noiembrie 1989, dictatorul comunist declara că nu va renunța la linia dură. România, cu Nicolae Ceaușescu la conducere, avea să continue pe linis stalinistă, în ciuda schimbărilor din jur. Mai mult, pentru cei care apucau pe calea reformăii regimurilor, avea un mesaj ironic, semn că se simțea sigur pe poziție și nu se aștepta la nimic rău.

„Ţările bogate, şi din ele un mic grup de bogaţi, au acumulat anual zeci şi zeci de miliarde de dolari din ţările în curs de dezvoltare. Este o situaţie care nu poate să continue mai departe. Aşa se prezintă lumea spre care unii domni ne îndeamnă să revenim: a inechităţii, a jafului, a asupririi.

Am cunoscut-o sute de ani şi o sută de ani sub capitalism. De aceea am declarat că pentru noi a apus întotdeauna o asemenea cale. Poporul nostru spune câteodată «când o face plopul mere şi răchita micşunele»”, spunea Nicolae Ceaușescu într-un discurs.