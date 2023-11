S-a redeschis o mare fabrică din România. Produsele se află deja pe rafturi

Este vorba despre fabrica de zahăr Luduș, care deja a reînceput producția. Până de curând, zahărul care se vindea sub brandul „Zahăr Bod” era produs în Ucraina și ambalat în România.

Dar din această toamnă, în marile lanțuri de magazine au apărut deja pachetele de Zahăr Bod sută la sută românesc. Acum, pe eticheta acestuia, ca țară de origine este România.

În dreptul producătorului este trecută Fabrica de Zahăr Luduș. Iar ca distribuitor apare firma Best Achiziții SRL, deținută de Mihaela Neagu, coproprietară a Fabricii de Zahăr Luduș.

Mihaela Neagu a afirmat că zahărul sută la sută românesc a început să fie livrat deja către magazine, sub brandul Zahăr Bod. Aceasta a mai precizat că la acea vreme, zahărul produs la Fabrica de Zahăr Luduș va fi vândut tot sub brandul Bod, fapt confirmat acum.

Potrivit coproprietarei, a cumpărat două fabrici de zahăr. „Una este cea de la Bod şi sunt coacţionar şi aici, la Luduş. Am stabilit că voi ieşi pe piaţă cu brandul de la Bod, care este unul de la 1889, ţinând cont de faptul că în Luduş nu am maşini de ambalat. Am băgat foarte mulţi bani în dezvoltarea brandului şi nu cred că voi renunţa la el curând. Zahărul îl găsiţi cu tricolorul pe pungă, este produs aici, la noi. Am început să livrăm de lunea trecută, sunt companii care cumpără”.

Mihaela Neagu a mai spus că nu are niciun plan de a dărâma fabrica de la Bod. Dar vrea să aștepte câțiva ani pentru a crește capacitatea de producere și apoi să treacă acolo, dar nu fără susținerea guvernului român. Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuţ Barbu i-a promis sprijin.

Mihaela Neagu: „Nu vom putea singuri”

Tot ea a mai spus că fabrica are nevoie de spaecialiști -automatiști, din domeniul IT. „Oameni care au specializări şi atunci este foarte greu. Lângă noi este Clujul. Unde este un pol foarte dezvoltat şi noi trebuie timpul să fim atenţi să oferim salarii bune, condiţii de lucru foarte bune. Avem cu sindicatul negociat şi vrem să încurajăm tinerii să vină să înveţe, să preia. Dacă aţi văzut, avem şi seniori în fabrică.”

Mihaela Neagu a mai spus că este posibil ca această companie să solicite pe viitor şi un ajutor de stat, dar că până atunci se fac o serie de studii, având în vedere că fabrica din Luduş a fost închisă timp de doi ani.

Fabrica de zahăr din Luduș are 150 de angajați permanenți și 30 sezonieri

La Fabrica de Zahăr din Luduş există 150 de angajaţi permanenţi şi 30 sezonieri. Numărul acestora ar putea însă creşte în funcţie de capacitatea de producţie.

„Dacă am mări capacitatea şi dacă s-ar dubla cantitatea de sfeclă, dacă am putea să facem şi produse conexe, cum ar fi zahăr vanilat sau zahăr pudră, cu siguranţă fabrica poate să ajungă până la 300 de angajaţi permanenţi (…)

Săptămâna viitoare scoatem prima formă de contract pe care o negociem cu Asociaţia Fermierilor producători de sfeclă de zahăr. Şi atunci de aici plecăm şi până în decembrie, sperăm să ne atingem capacitatea maximă de contractare de 10.000 de hectare.

Dacă anul acesta guvernul acordă un sprijin şi o să avem 10.000 de hectare. Atunci anul viitor, chiar şi cu 5.000 în plus deschid şi la Bod, unde vor lucra încă 150 de oameni”, a spus Mihaela Neagu, coproprietara fabricii de zahăr de la Luduș.

La începutul acestui an, Fabrica de Zahăr Luduș a fost achiziționată de doi români: Mihaela Neagu și Mihail-Daniel Matache, investitori în domeniul agroalimentar și alimentar de consum, potrivit capital.ro.