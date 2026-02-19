O eroare a unei cafenele a făcut-o pe o femeie din Nottingham mai bogată decât Musk. Dar pe hârtie

Britanica Sophie Downing, în vârstă de 29 de ani, este acum „cea mai bogată femeie din lume” cu o avere de 63 de cvadrilioane (o mie de trilioane) de lire sterline, depășindu-l cu mult pe Elon Musk, informează nottinghampost.com.

O afacere aparent obișnuită de Crăciun a transformat-o pe Sophie Downing, din Nottingham, într-una dintre „cele mai bogate persoane din istorie”, cel puțin teoretic. Totul a început cu un voucher de 10 lire sterline oferit de cafeneaua 200 Degrees Coffee.

Când Sophie a încercat să folosească voucherul pentru un matcha latte săptămâna trecută, a descoperit că soldul era departe de suma inițială. În loc de 10 lire, contul său afișa impresionanta sumă de 63 de cvadrilioane de lire sterline, echivalentul unui milion de miliarde.

Cu alte cuvinte, Sophie ar putea concura cu averea lui Elon Musk, șeful X și Tesla, dar cu o limită amuzantă: poate cheltui banii doar pe cafea și croissante. Evenimentul a stârnit uimire și zâmbete, transformând un simplu cadou de Crăciun într-o poveste care pare ruptă dintr-un basm.

Mai exact, o tânără de 29 de ani a avut parte de o experiență neașteptată la cafeneaua 200 Degrees din Flying Horse Walk, când a folosit un card cadou cu un sold uriaș, care depășește orice imaginație financiară. Potrivit relatărilor, valoarea cardului o face de 100.000 de ori mai bogată decât Elon Musk, cel mai apropiat rival, și de 670 de ori mai mare decât întreaga economie mondială.

„Mi s-a părut foarte amuzant. N-am mai văzut așa ceva până acum”, a declarat Sophie Downing, surprinsă de suma incredibilă.

În timpul pauzei de prânz de joi, 12 februarie, tânăra a încercat să plătească cu cardul la cafenea, iar reacția casierului a fost una de confuzie totală. „Fața lui era de genul „ce?”, a povestit ea.

Pe ecranul casei de marcat a apărut cifra impresionantă, iar angajatul a spus: „Nu l-am mai văzut niciodată, dar e în regulă să-l păstrezi.” Doar după ce a primit chitanța, Downing a realizat adevărata dimensiune a sumei și a recunoscut: „M-am gândit ...sigur că nu, e o nebunie”.

Sophie Downing, care administrează salonul de înfrumusețare Secret Sugar Club a descoperit suma fabuloasă pe cardul său cadou marți, 17 februarie, după ce l-a folosit pentru a doua oară, soldul afișa încă valori astronomice.

Reprezentanții 200 Degrees nu i-au oferit încă nicio explicație pentru această anomalie, iar Downing a decis să nu mai utilizeze cardul.

„Poate că au scanat ceva greșit. Se pare că au scanat codul de bare care s-a transformat în sold”, a declarat ea.

Deși ar putea profita de situație și să ia tot ce se află pe raft, Downing a precizat că nu vrea să se complice: „Ar fi fost mai bine dacă ar fi fost un alt card cadou”.