O englezoaică îi pune în garda pe turiști după ce a rămas pe drumuri. „Înșelătorii” legate de anulările Uber și taxe neașteptate

Turiștii britanici avertizează că, la București, călătoriile trebuie planificate cu atenție, după apariția unor presupuse „înșelătorii” legate de cursele Uber. O englezoaică susține că a trăit un adevărat coșmar, fiind afectată de anulări repetate și de solicitări neobișnuite de plată, relatează Daily Mail.

Stacey Nuttall a povestit pe Facebook o experiență „șocantă” trăită în timpul unei excursii de o zi la București, în februarie. Ea a povestit incidentul în grupul „Extreme Day Trips”, care are peste 350.000 de membri și unde utilizatorii împărtășesc recomandări pentru escapade rapide în marile orașe europene. Pentru englezoaică, interacțiunea cu șoferii Uber a fost un adevărat coșmar.

Stacey, care vizitase anterior Bucureștiul fără probleme, a venit de această dată pentru a se relaxa la Therme București, considerat cel mai mare spa indoor din Europa. Problemele au apărut în jurul orei 22:00, când ea și amicii săi au comandat un Uber prin aplicație pentru a se întoarce la hotel.

„Șoferul a ajuns aproape imediat. După ce ne-am urcat în mașină și și-a dat seama că suntem englezi, a tras pe dreapta la un minut distanță și mi-a spus că avem o problemă”, a relatat ea. Potrivit acesteia, șoferul i-a spus că prețul afișat în aplicație este „incorect” și i-a cerut să plătească o sumă suplimentară în numerar pentru a continua cursa.

Stacey a refuzat să plătească în plus, iar șoferul le-ar fi cerut să coboare din mașină. Ulterior, cursa a fost anulată, însă ea susține că s-a ales cu o taxă de anulare, deși șoferul a fost cel care i-a dat jos din mașină.

Situația s-ar fi repetat și la următoarea comandă. „Am rezervat un alt Uber, care a acceptat cursa și apoi a anulat-o, iar am fost taxată cu o altă taxă de anulare”, a explicat ea. În plus, Stacey afirmă că a fost abordată de mai mulți șoferi care i-au cerut să plătească prin metode alternative, precum numerar în avans, Apple Pay sau Revolut.

„Totul părea foarte bine pus la punct. Curse acceptate și apoi anulate, urmate de solicitări de bani în numerar”, a spus ea.

În cele din urmă, un taximetrist care nu părea afiliat Uber a acceptat să o ducă la hotel, unde aceasta a plătit în numerar.

Stacey a menționat că un șofer i-ar fi explicat situația prin faptul că taxele impuse de guvern ar reduce considerabil câștigurile șoferilor. Cu toate acestea, ea a subliniat că este pentru prima dată când întâmpină astfel de probleme în București, deși a mai fost acolo de trei ori în ultimele șase luni.

Ea le recomandă turiștilor să plece mai devreme din zonele aglomerate, să ia în calcul transportul public și să rămână vigilenți. „Fiți atenți și prudenți”, a transmis ea.

Și alți utilizatori au relatat experiențe similare în România, descriind situațiile drept „suspecte” și „frustrante”.

Un purtător de cuvânt al Uber a declarat pentru Daily Mail: „Comportamentul descris este complet inacceptabil. Uber are reguli clare privind plățile și anulările și vom investiga orice raport de acest tip. Dorim ca toți utilizatorii să se simtă în siguranță atunci când folosesc aplicația.”