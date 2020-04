Corina Maniu (57 de ani) este medic la secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean Alba și a rămas fără un plămân, în urma unei intervenții chirurgicale foarte complicate. În ciuda acestor probleme, doctorița nu a dat înapoi în fața problemelor provocate de pandemie și a decis să rămână la spital, pentru a-și face treaba, până în urmă cu câteva zile, când a decis să coordoneze secția de acasă.

„Acum trei ani am fost operată pe plămân, m-am reîntors în secţia de boli infecţioase şi mi-am reluat activitatea. Nu am dat bir cu fugiţii, am ales să lucrez în continuare, nicio clipă nu m-am gândit să renunţ, în schimb, m-am gândit să mă adaptez în sensul de a fi protejată”, a declarat Corina Maniu pentru Știrile Pro TV.