Justitie

Medic din Timiș, închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Ce sume primea de la pacienți

Comentează știrea
Medic din Timiș, închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Ce sume primea de la paciențistudii medicale / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

O doctoriță din Timiș a fost condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare sub supraveghere, după a primit mită de 34 de ori. În fața anchetatorilor, medicul primar și-a recunoscut faptele. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, în intervalul aprilie 2024 - septembrie 2025, doctorița a încasat de la pacienți sume cuprinse 50 și 4.000 de lei.

O doctoriță din Timiș, condamnată la închisoare pentru că a luat mită de la pacienți

În total, în buzunarul medicul ar fi ajuns 8.150 de lei, bani proveniți de la pacienți. Conform Parchetului, sumele erau acordate pentru liberarea de concedii medicale și alte documente.

Doctorița și-a recunoscut vinovăția în fața anchetatorilor.

Potrivit comunicatului de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, doctoriței i se va aplica pedeapsa complementară care constă în interzicerea dreptului de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a exercita profesia de medic în unitățile sanitare de stat, pentru o perioadă de 2 ani, calculată de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Cod galben de ploi în opt județe. Zonele vizate de vreme rea
Cod galben de ploi în opt județe. Zonele vizate de vreme rea
Troița legionară de la Tâncăbești, găsită tăiată. Poliția a deschis o anchetă pentru distrugere
Troița legionară de la Tâncăbești, găsită tăiată. Poliția a deschis o anchetă pentru distrugere
bani

Bani. Sursa foto: AI

Decizia instanței

„Se va aplica inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de medic în cadrul unităţilor sanitare de stat pe o perioadă de 2 ani, care se calculează de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Se va aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat precum şi dreptul de a exercita profesia de medic în cadrul unităţilor sanitare de stat”, se arată în comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Autorități au menținut sechestrul asupra sumei de 8.150 de lei, aparținând doctoriței, stabilit pe durata anchetei, în vederea confiscării speciale.

Un doctor din Craiova, reținut pentru trafic de persoane

Pe 20 noiembrie, un medic din Craiova a fost reținut pentru trafic de persoane, după ce ar fi obligat o femeie să muncească pentru el. Procurorii DIICOT susțin că bărbatul ar fi recrutat victima sub pretextul unui tratament medical și, profitând de vulnerabilitatea ei, ar fi forțat-o prin „violență psihică” să presteze servicii de curățenie în locuința sa, în casele membrilor familiei și în locații unde urmau să fie organizate evenimente.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:53 - Moșteanu, prins în propriul trecut academic. Victor Ciutacu: O dovadă de impostură supremă. Exclusiv
18:47 - Radu Miruţă, răspuns pentru Ponta: Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastra
18:35 - Cod galben de ploi în opt județe. Zonele vizate de vreme rea
18:27 - Troița legionară de la Tâncăbești, găsită tăiată. Poliția a deschis o anchetă pentru distrugere
18:21 - Guvernul aprobă rectificarea bugetară și reforma pensiilor speciale ale magistraților
18:14 - F-35, drone AI și camioane blindate. Germania intră în cursa reînarmării cu miliarde de euro

HAI România!

TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar

Proiecte speciale