Medic din Timiș, închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Ce sume primea de la pacienți

O doctoriță din Timiș a fost condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare sub supraveghere, după a primit mită de 34 de ori. În fața anchetatorilor, medicul primar și-a recunoscut faptele. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, în intervalul aprilie 2024 - septembrie 2025, doctorița a încasat de la pacienți sume cuprinse 50 și 4.000 de lei.

În total, în buzunarul medicul ar fi ajuns 8.150 de lei, bani proveniți de la pacienți. Conform Parchetului, sumele erau acordate pentru liberarea de concedii medicale și alte documente.

Doctorița și-a recunoscut vinovăția în fața anchetatorilor.

Potrivit comunicatului de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, doctoriței i se va aplica pedeapsa complementară care constă în interzicerea dreptului de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a exercita profesia de medic în unitățile sanitare de stat, pentru o perioadă de 2 ani, calculată de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Autorități au menținut sechestrul asupra sumei de 8.150 de lei, aparținând doctoriței, stabilit pe durata anchetei, în vederea confiscării speciale.

