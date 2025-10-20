O celebră influenceriță, însărcinată pentru a doua oară. Nimeni nu știe cine e tatăl

Maria Vigheciu, una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, a anunțat că urmează să devină mamă pentru a doua oară. Vestea i-a luat prin surprindere pe fanii ei, mai ales că tânăra nu a dat niciun indiciu că își dorește să-și mărească familia.

După luni întregi în care a ales discreția, Maria a publicat pe Instagram mai multe fotografii în care își arată burtica de gravidă. „Am ținut un secret”, a scris ea în dreptul imaginilor care au devenit rapid virale.

Postarea a strâns mii de reacții și felicitări, dar și o mulțime de întrebări. Urmăritorii săi au fost curioși să afle cine este tatăl copilului, însă Maria a preferat să păstreze misterul. În comentarii, cineva a întrebat: „Cine este norocosul tată?”, iar răspunsul ironic a venit chiar de la sora ei, Justina Vigheciu: „Eu.”

Maria Vigheciu este deja mama unei fetițe, Anays, pe care a crescut-o singură după divorțul din 2016. De-a lungul timpului, influencerița povestit despre greutățile prin care a trecut și despre cum a reușit să-și refacă echilibrul după separare.

„Am avut o conexiune foarte puternică. Ne completam foarte bine pe multe capitole. Deși iubirea noastră era foarte mare, la un moment dat s-a rupt ceva”, spunea Maria într-un clip pe YouTube, în urmă cu câțiva ani.

Influencerița a recunoscut că despărțirea a fost dureroasă, dar și o lecție de viață: „Consider că ce mi-a greșit el mie, de fapt, și-a greșit lui. Nu l-am mai văzut capabil să mă iubească. Mai mult decât atât, el nu era capabil să se iubească pe el.”

După divorț, Maria a format un cuplu câțiva ani cu Bogdan, dar în 2023 s-au despărțit. Cei doi au încercat să-și mai acorde o șansă, dar relația pare să fi rămas într-un punct incert. Acum, vestea sarcinii i-a luat prin surprindere chiar și pe apropiați.

Deocamdată, creatoarea de conținut nu a oferit detalii despre bărbatul din viața ei, dar a dat de înțeles că este fericită și că se concentrează pe familie.