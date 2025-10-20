Monden

O celebră influenceriță, însărcinată pentru a doua oară. Nimeni nu știe cine e tatăl

Comentează știrea
O celebră influenceriță, însărcinată pentru a doua oară. Nimeni nu știe cine e tatălFată însărcinată. Sursa foto: Pixabay.com
Din cuprinsul articolului

Maria Vigheciu, una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, a anunțat că urmează să devină mamă pentru a doua oară. Vestea i-a luat prin surprindere pe fanii ei, mai ales că tânăra nu a dat niciun indiciu că își dorește să-și mărească familia.

Maria Vigheciu, însărcinată pentru a doua oară

După luni întregi în care a ales discreția, Maria a publicat pe Instagram mai multe fotografii în care își arată burtica de gravidă. „Am ținut un secret”, a scris ea în dreptul imaginilor care au devenit rapid virale.

Maria Vigheciu

Maria Vigheciu. Sursa foto Instagram

Postarea a strâns mii de reacții și felicitări, dar și o mulțime de întrebări. Urmăritorii săi au fost curioși să afle cine este tatăl copilului, însă Maria a preferat să păstreze misterul. În comentarii, cineva a întrebat: „Cine este norocosul tată?”, iar răspunsul ironic a venit chiar de la sora ei, Justina Vigheciu: „Eu.”

A crescut singură primul copil

Maria Vigheciu este deja mama unei fetițe, Anays, pe care a crescut-o singură după divorțul din 2016. De-a lungul timpului, influencerița povestit despre greutățile prin care a trecut și despre cum a reușit să-și refacă echilibrul după separare.

Trecerea la ora de iarnă reaprinde discuția despre sfârșitul schimbării ceasurilor în UE
Trecerea la ora de iarnă reaprinde discuția despre sfârșitul schimbării ceasurilor în UE
Facturile din București depășesc marile orașe ale lumii. Costul rivalizează cu metropole precum New York
Facturile din București depășesc marile orașe ale lumii. Costul rivalizează cu metropole precum New York
Maria Vigheciu și Anays

Maria Vigheciu și Anays. Sursa foto Instagram

„Am avut o conexiune foarte puternică. Ne completam foarte bine pe multe capitole. Deși iubirea noastră era foarte mare, la un moment dat s-a rupt ceva”, spunea Maria într-un clip pe YouTube, în urmă cu câțiva ani.

Influencerița a recunoscut că despărțirea a fost dureroasă, dar și o lecție de viață: „Consider că ce mi-a greșit el mie, de fapt, și-a greșit lui. Nu l-am mai văzut capabil să mă iubească. Mai mult decât atât, el nu era capabil să se iubească pe el.”

Maria Vigheciu s-a despărțit de iubit

După divorț, Maria a format un cuplu câțiva ani cu Bogdan, dar în 2023 s-au despărțit. Cei doi au încercat să-și mai acorde o șansă, dar relația pare să fi rămas într-un punct incert. Acum, vestea sarcinii i-a luat prin surprindere chiar și pe apropiați.

Deocamdată, creatoarea de conținut nu a oferit detalii despre bărbatul din viața ei, dar a dat de înțeles că este fericită și că se concentrează pe familie.

„Este o poveste de suflet, iar unele lucruri trebuie păstrate doar pentru tine”, le-a transmis ea discret celor care au încercat să afle mai multe.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:51 - Bulgaria i-ar putea permite lui Putin să traverseze spațiul său aerian, „dacă se depun eforturi pentru a obține pacea”
22:43 - Cea mai mare sumă pe care Sorinel Copilul de Aur a luat-o la o dedicație. Cine încasează, de fapt, banii
22:34 - Explozia din Rahova. Locuințele proprietarilor care nu au fost acasă, verificate de anchetatori
22:26 - Nicolas Sarkozy, ultima zi de libertate. Marți, 21 octombrie, va fi încarcerat în Penitenciarul La Santé
22:19 - Nicușor Dan despre Ceaușescu: Comunismul și Ceaușescu au făcut mult rău, dar exista un plan de țară
22:07 - Trecerea la ora de iarnă reaprinde discuția despre sfârșitul schimbării ceasurilor în UE

HAI România!

Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei

Proiecte speciale