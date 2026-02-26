Nvidia depășește estimările financiare și își consolidează poziția în boom-ul inteligenței artificiale

Producătorul de cipuri Nvidia a anunțat miercuri rezultate financiare peste estimările analiștilor pentru trimestrul al patrulea fiscal, într-un context în care cererea pentru soluții de inteligență artificială continuă să susțină expansiunea segmentului de centre de date, potrivit CNBC.

Veniturile companiei au înregistrat o creștere semnificativă față de perioada similară a anului precedent, iar prognoza pentru trimestrul următor a depășit, de asemenea, așteptările pieței.

Conform datelor raportate, Nvidia a înregistrat un profit ajustat pe acțiune de 1,62 dolari, comparativ cu estimarea de 1,53 dolari. Veniturile trimestriale au ajuns la 68,13 miliarde de dolari, peste prognoza analiștilor de 66,21 miliarde de dolari.

Veniturile totale ale companiei au crescut cu 73% față de anul anterior, când Nvidia raportase 39,3 miliarde de dolari în același trimestru. Creșterea a fost susținută în principal de divizia de centre de date, care generează acum peste 91% din vânzările companiei.

Segmentul de centre de date a adus venituri de 62,3 miliarde de dolari, peste așteptările de 60,69 miliarde de dolari. Profitul net aproape s-a dublat, atingând 43 de miliarde de dolari, echivalentul a 1,76 dolari pe acțiune, față de 22,1 miliarde de dolari în anul precedent.

Compania a oferit o estimare de venituri de 78 de miliarde de dolari pentru primul trimestru fiscal, cu o variație de plus sau minus 2%. Analiștii anticipaseră un nivel de aproximativ 72,6 miliarde de dolari.

În comunicarea financiară, Nvidia a precizat că prognoza nu include venituri din centrele de date din China.

În comentariul conducerii financiare se arată că furnizorii de infrastructură cloud „au rămas cea mai mare categorie de clienți”, reprezentând puțin peste 50% din veniturile diviziei de centre de date.

În interiorul diviziei de centre de date, Nvidia a raportat vânzări de 10,98 miliarde de dolari pentru componentele de networking, utilizate pentru conectarea unităților GPU.

Aceste venituri au crescut cu 263% față de anul anterior, evoluție atribuită adopției tehnologiei NVLink și switch-urilor Ethernet Spectrum-X.

Compania a menționat extinderea colaborărilor comerciale, inclusiv acorduri cu mari jucători din industrie, printre care Meta.

Divizia de gaming a înregistrat venituri de 3,7 miliarde de dolari, în creștere cu 47% față de anul precedent, dar în scădere cu 13% comparativ cu trimestrul anterior. Nvidia a indicat că limitările globale în aprovizionarea cu memorie ar putea reprezenta un obstacol pentru acest segment.

Directorul financiar Colette Kress a declarat că restricțiile de ofertă sunt așteptate să fie „un factor negativ pentru divizia Gaming în primul trimestru al anului fiscal 2027 și ulterior”.

Interesul investitorilor se concentrează asupra viitoarelor sisteme rack-scale Vera Rubin, succesoare ale platformei Grace Blackwell. Kress a precizat că Nvidia „a livrat primele mostre Vera Rubin către clienți la începutul acestei săptămâni și rămâne pe drumul planificat pentru începerea livrărilor de producție în a doua jumătate a anului”.

Potrivit companiei, Vera Rubin ar urma să ofere o eficiență energetică semnificativ îmbunătățită, într-un moment în care centrele de date se confruntă cu constrângeri legate de consumul de energie.

Nvidia a anunțat că își diversifică lanțul de producție în afara Asiei. Compania produce GPU-uri Blackwell în fabricile TSMC din Arizona, iar o parte dintre sistemele rack-scale sunt asamblate într-o unitate Foxconn din Mexic.

În documentele financiare se precizează că aceste măsuri „sunt așteptate să consolideze lanțul de aprovizionare, să adauge reziliență și redundanță”.

În raportul anual, Nvidia a indicat investiții de 17,5 miliarde de dolari în companii private și fonduri de infrastructură. Documentul subliniază că aceste investiții „pot să nu devină profitabile pe termen scurt sau deloc”.

Directorul general Jensen Huang a declarat că Nvidia continuă „să lucreze cu OpenAI pentru un acord de parteneriat și consideră că este aproape de finalizare”. Compania a reiterat însă că „nu există garanții că tranzacția va fi finalizată”.