Cea mai scumpă nuntă din lume! FOTO cu mirii. „Decorul a fost foarte ciudat!”

La 5 ani de la ziua în care s-au cununat, Kim Kardashian și Kanye West au pus la dispoziție fanilor un set de fotografii uluitoare. Cei doi au păstrat o discreție totală asupra luxosului eveniment până acum. Presa americană a aflat că ceremonia a costat peste 5 milioane de dolari, deși s-a desfășurat într-un cadru atipic.





Nimeni nu știe exact numărul invitaților care au petrecut în urmă cu 5 ani la nunta soților West, dar cei care au fost acolo au povestit presei americane că e vorba de peste 500 de persoane, poate chiar 1.000.

Ceremonia a avut loc... de două ori. O dată la Paris și o dată în Italia, la Florența. Ultima a fost și cea mai spectaculoasă. Kim și Kanye au avut parte de un decor atipic, într-un castel. In galeria foto se observă cum Kanye nu se îmbracă într-o cameră, ci pe o terasă, iar invitații au fost așezați la mese lungi, nu rotunde așa cum se obișnuiește.

Mirii au avut un perete imens făcut din trandafiri natural, băuturi fine servite în pahare poleite cu aur, tacâmuri de argint și mâncăruri sofisticate, făcute din ingrediente aduse cu avionul, din toate colțurile lumii.

Tatăl ei adoptiv, care acum e femeie, a condus-o la altar pe muzica lui Andrea Bocelli

Conform tradiției, mireasa a fost dusă la altar de tatăl ei adoptiv, Bruce Jenner, fost medaliat olimpic la biatlon și sexsimbol al anilor 80, care acum trece prin transformarea identității sale de sex. Bruce a devenit, oficial, în urmă cu mai mulți ani, femeie și s-a redenumit Caitlyn.

La ceremonie, interpretul italian Andrea Bocelli a interpretat ireproșabil repertoriul cu piese consacrate, inclusiv "Con te Partirò".

Interzis presei

Deși Kim Kardashian a devenit faimasă în toată lumea pentru reality show-ul „Keeping up with the Kardashians”, petrecându-și viața în fața camerelor de filmat, de data aceasta Kim a refuzat și a cerut invitaților să nu facă fotografii.

Aniversarea celor 5 ani de mariaj: „M-a împins pe ușă ca să ajung la altar”

”Aceasta a fost nunta mea în urmă cu 5 ani, în Italia. Zburasem de la Paris și glam-ul nostru s-a pierdut pentru că ne grăbeam să ajungem la timp. Abia mi-am pus valul că m-au și împins pe ușă, să merg spre altar. Andrea Bocelli începuse se cânte și nu voiam să ratez momentul.”, a povestit Kim Kardashian fanilor ei.

