Numele sub care este cunoscută Iulia Vântur în India. Dan Negru l-a aflat în timpul unei excursii la Taj Mahal

Dan Negru și-a făcut recent vacanța în India și a rămas uimit să afle ce nume poartă Iulia Vântur peste hotare. Prezentatorul TV a dezvăluit că prima oară nu și-a dat seama despre cine este vorba și abia când a fost adus în discuție Salman Khan s-a gândit că este vorba despre Iulia Vântur.

Sub ce nume este cunoscută Iulia Vântur în India

Dan Negru a aflat de numele purtat de Iulia Vântur printr-o întâmplare. Ghidul său de la Taj Mahal l-a întrebat dacă a auzit de „Lula”, atunci când a descoperit că este turist din România.

„Am sunat-o pe Iulia Vântur din New Delhi și i-am spus că un ghid cu care am fost la Taj Mahal, auzind că sunt din România, m-a întrebat dacă am auzit de Lula. Nu știam care Lula, dar apoi omul mi-a spus de Salman Kahn și mi-am dat seama că e vorba de Iulia. I-am povestit asta la telefon”, a spus Dan Negru.

Iulia Vântur și Salman Khan s-au cunoscut în timp ce fosta prezentatoare TV se afla într-o excursie în India. „L-am cunoscut dintr-o întâmplare. Am făcut cunoştinţă ca doi oameni normali. Am ţinut legătura, am fost prieteni multă vreme. Întotdeauna am încercat să ţin lucrurile astea pentru mine, pentru că vrând, nevrând, ca persoană publică te expui”, spunea Iulia Vântur în urmă cu mai mulți ani, potrivit unica.ro.

Iulia Vântur, momente grele în primii ani de India

Când a ajuns pentru prima oară în India, cel mai teamă i-a fost ca lumea să nu considere că își obține succesul fără să merite și doar pentru că este alături de o persoană de succes.

„E o sabie cu două tăișuri. Când ești cunoscut prin prisma cuiva care este deja cunoscut sunt cele două variante în care oamenii ignoră talentul tău sau de ceea ce ești tu capabil și spun că e totul datorită conexiunii și asta mi-a luat ani de zile să dovedesc că merit locul în care sunt, că am lângă mine un om care să mă ghideze, să mă susțină”, a povestit Iulia Vântur.