Dan Negru și Florin Piersic, doriți în politică. „Sunt partide serioase care au propus candidatura în Parlament”

Dan Negru și Florin Piersic ar fi fost căutați pentru a intra în politică și să candideze în Parlament. Cu toate astea, faimosul prezentator a declarat că nu va renunța la cele două emisiuni cu care face audiență la Kanal D, „Jocul cuvintelor” și „Tu urmezi” pentru a se implica într-un partid.

„Cu câteva săptămâni în urmă m-a sunat Dan Voiculescu să-mi propună să candidez. La primăria Timișoarei mi se propune o dată la 4 ani candidatura. Sunt partide serioase care mi-au propus candidatura în Parlament. Asta arată neseriozitatea politicii româneșți.

Nu are nicio treabă notorietatea mea câștigată pe platourile de televiziune cu experiența mea în politică sau administrație. E trist că politica românească îi propune unuia ca Negru să candideze. E lipsă de seriozitate”, spunea prezentatorul recent, potrivit Cancan.

Clipe de coșmar pentru Dan Negru

Dan Negru a mai povestit că a avut nevoie de o vacanță după atâta muncă, dar că aventura nu a fost așa cum și-a imaginat. Prezentatorul a plecat în India cu soția lui și s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate. El a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a mâncat de la tarabele amenajate în cadrul festivalului „Street Food”.

Pentru a se bucura de vacanță în continuare, prezentatorul a povestit că a luat 109 de pastile într-o zi. „Nu sunt mulți români în New Delhi, dar cu ăia puțini m-am întâlnit datorită social media. Am fost totuși la un pas de dezastru când nu m-am putut abține și am încercat un fel de mâncare de pe stradă, de la Street Food. Am simțit după o oră că-mi fuge pământul de sub picioare de rău ce-mi era, dar m-a salvat soția mea care, medic fiind, pleacă mereu cu un bagaj ticsit de medicamente. Am luat cred că vreo 100 de pastile și a doua zi mi-a trecut”, a spus Dan Negru, pe rețelele sociale.