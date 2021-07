„Am auzit cu tristeţe vestea trecerii în nefiinţă a lui Florin Condurăţeanu. Îmi pare tare rău, transmit condoleanţe familiei. Era unul din membrii trepiedului cu care am început televiziunea în 1991: era Dan Diaconescu, Marius Tucă şi el. Dintre toţi, Florin era cel mai sensibil, cel mai cald”.

Apropiat al lui Florin Condurăţeanu, profesorul Dan Voiculescu a mai subliniat că „Nu trecea o săptămână să nu vină la mine cu o rugăminte. Nu pentru el, pentru alţii. A făcut mult bine în viaţă şi Dumnezeu să aibă grijă de sufletul lui. În astfel de momente, cea mai bună este tăcerea”. Clipul video poate fi vizionat aici.

Florin Condurățeanu a murit în brațele fiului său

Florin Condurăţeanu a murit luni, 28 iunie, chiar de Ziua Ziaristului Român, în urma unui stop cardio-respirator. Avea 78 de ani. I s-a făcut rău în timp ce se afla la birou și l-a sunat pe fiul lui să-l aducă acasă„

Vreau să vă spun că da, e adevărat, s-a stins în brațele mele. E foarte greu. L-am iubit foarte mult, m-a iubit foarte mult. Am avut o relație incredibilă, nu am fost doar tată-fiu, am fost prieteni. Nu pot să nu plâng când vorbesc despre el. Ieri a fost cea mai urâtă zi. Ieri m-a sunat și mi-a spus să îl iau de la birou că nu se simțea bine. Pe drum mi-a spus că e bine, am avut încredere, eu l-am văzut că nu era într-o formă bună. Acasă, în fața ușii, a avut primul puseu de leșin. Apoi am aruncat cu apă pe el, l-am ținut în brațe, am făcut tot ce am putut să-l țin în viață, am sunat la salvare. Când a venit salvarea, el și-a dat ultima suflare.

În amintirea mea rămâne tata. Îmi amintesc cum ajuta pe toată lumea, era omenos. A fost un mare om de presă, mergeam pe stradă și întorcea toată lumea capul. Sunt mândru că mă cheamă Condurățeanu. Am avut multe amintiri frumoase. Cele mai frumaose erau când mergeam împreună în vacanțe”, a declarat Răzvan Condurățeanu