Iulia Vântur, detalii din viața sa intimă. Cât de greu i-a fost să-și înceapă o nouă viață în India

Iulia Vântur a povestit cum la început, toată lumea din India o vedea ca pe o simplă fată care doar vrea să fure „giuvaierul” națiunii. Cu toate acestea, a reușit să dovedească faptul că nu este capabilă de ceva doar pentru că este cu un om cunoscut, iar talentele ei sunt făcute prin muncă.

Iulia Vântur, momente grele în primii ani de India

Fosta prezentatoare de TV a părăsit România și a plecat în India, alături de iubitul ei, Salman Khan, unul dintre cei mai celebri actori de la Bollywood. Aceasta a dezvăluit în emisiunea Teo Show că la începutul mutării sale din România și-a pus câteva semne de întrebare, dar a avut și unele temeri.

Cel mai teamă i-a fost ca lumea să nu considere că își obține succesul fără să merite și doar pentru că este alături de o persoană importantă.

„E o sabie cu două tăișuri. Când ești cunoscut prin prisma cuiva care este deja cunoscut sunt cele două variante în care oamenii ignoră talentul tău sau de ceea ce ești tu capabil și spun că e totul datorită conexiunii și asta mi-a luat ani de zile să dovedesc că merit locul în care sunt, că am lângă mine un om care să mă ghideze, să mă susțină.

Oamenii habar nu aveau cine sunt, nu știau trecutul meu profesional, nu știau nimic de mine. Pentru ei eram o simplă fată care voia să fure „giuvaierul” națiunii”, a mărturisit Iulia Vântur.

Aceasta a mai precizat că la început a încercat să rămână cât mai mult în umbră, deoarece a decis că viața sa personală este pe primul loc. I-a fost, de asemenea, greu, pentru că nu avea o identitate, la fel ca cea pe care o părăsise în România.

O carieră de succes în muzică

Iulia Vântur este și cântăreața. În același interviu ea a mărturisit că iubitul ei a fost cel care i-a dat încredere și care a crezut în vocea ei mai mult decât a crezut ea.

„El a fost omul care a crezut, de fapt, în vocea mea. Atunci când eu consideram că nu sunt îndeajuns de bună să fiu acolo, nu am atâția ani în spate de muzică. În percepția mea, să fii artist și să cânți pe scenă însemna ca toată viața să faci muzică.

Salman Khan este în industria asta de peste 30 de ani, îți dai seama că are o experință, are un mod de înțelepciune, are familia… tatăl lui este un om extraordinar, la fel și mama lui, el este un om foarte înțelept, oamenii vin la el să ia vorbele de duh”, a mai mărturisit vedeta, potrivit bzi.ro.