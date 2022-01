Iulia Vântur și Salman Khan au făcut marele anunț. Va avea loc pe 22 ianuarie

Este vorba de linia melodică a unui film, realizat de Khan, „Main Chala”.

Melodia va fi lansată pe 22 ianuarie

„O poveste de dragoste vine să-și lase magia asupra ta. Melodia va fi lansată pe 22 ianuarie. Stați aproape!”, a scris Iulia Vântur pe Instagram.

„Toată viața mea e aici, am crescut, am trăit, am făcut de toate aici, dar clar o parte din viața mea e și în India. Amândouă fac parte din viața și sufletul meu. E foarte clar că aici e mult mai divers, mai bogat, am toți prietenii de o viață aici, familia. Tot mă sună din India când mă întorc, pentru că piesele au fost de succes și au tot venit oferte pentru piese noi, mai trebuie să filmez și clipuri și să finalizăm un proiect care mie îmi e foarte drag”, declara cu câteva săptămâni în urmă, Iulia Vântur, potrivit RomâniaTV.

Vedeta trăiește de ani buni o poveste de dragoste alături de Salman Khan, motiv pentru care s-a mutat în India. Ea a infirmat în această vară zvonurile despre o posibilă despărțire de actorul indian. Iulia Vântur nu vrea deocamdată să se întoarcă definitiv în România deoarece se axează pe proiectele pe care le are în India.

Fosta prezentatoare de televiziune este foarte discrete în privința vieții sale personale, iar informațiile despre evoluția relației sale cu Salman Khan sunt extrem de puține.

Iulia Vântur l-a cunoscut pe Salman Khan în 2011

După ce a făcut primii pași în televiziune, la Iași, Iulia Vântur a devenit o vedetă odată cu rolul primit, acela de prezentatoare a emisiunii „Dansez pentru tine”. Ca partener în cadrul show-ului îl avea pe Ștefan Bănică. Pe Salman Khan l-a întâlnit în anul 2011 la un festival de film din Dublin, în Irlanda, acolo unde actorul și producătorul indian își promova o peliculă. Iulia Vântur s-a mutat în India și a debutat în cinematografie în anul 2014.