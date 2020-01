Să începem cu Vinnie Jones (excepția!). La fel ca tatăl său, a devenit zugrav, dar, într-o zi, și-a încercat norocul și în fotbal. Ulterior, și-a căpătat renumele de (poate) cel mai violent jucător din istoria acestui sport.

Trecut pe cluburi mari în carieră, precum Wimbledon, Leeds United, Sheffield United, Chelsea și Queens Park Rangers, Vinnie Jones a decis să „evolueze” pe platourile de filmare. În 1998 a debutat ca actor direct în pelicula „Lock, Stock and Two Smoking Barrels” de Guy Ritchie, după care în „Snatch”, „X-Men: The Last Stand”, „Gone in 60 seconds”, „Escape Plan” etc. Din 1998 până astăzi, Vinnie Jones a apărut în peste 90 de filme (printre care și seriale).

Francezul Eric Cantona (legenda lui Manchester United) a jucat în rol principal în „Looking for Eric”, un film britanic-francez din 2009 despre evadarea din încercările vieții moderne pe care fotbalul și eroii săi le pot aduce fanilor săi. Însă, Cantona are un CV bogat pe platforma IMDB.

Compatriotul său Frank LeBoeuf a fost mai norocos, deoarece a primit un rol într-un film de succes, premiat la Oscar – „The Theory of Everything”. Fostul mare internațional francez a interpretat rolul unui doctor elvețian. Unde mai punem că și Carlo Ancelotti, actualul antrenor al lui Everton, a avut un rol, mic ce-i drept, în seria „Star Trek Beyond”.

Dar iată care sunt cele zece nume din fotbalul de clasă care, potrivit FourFourTwo, au eșuat ca actori:

David Beckham – fostul star englez, obișnuit să fie în lumina reflectoarelor și în numeroase reclame, nu a rupt deloc gura târgului în pelicula „King Arthur – Legend of the sword”. Cooptat, probabil, datorită look-ului său aparte, fostul mare fotbalist nu este deloc ajutat de timbrul său vocal, pe care cei de la FFT îl aseamană cu cel al unui șoricel timid. Iar ca talent actoricesc, zero!

Stan Collymore (fotbalist care încântat în special la Nottingham Forest și la Liverpool, în anii 90) a avut șansa (și iată de ce) de a juca alături de una dintre cele mai impresionante actrițe, Sharon Stone. În „Basic Instinct 2”, Collymore este pălmuit de celebra Sharon Stone.

Wayne Rooney a apărut într-o filmare în care este prezentat un produs al sponsorului de atunci al lui Manchester United, Casillero del Diablo. Atacantul a jucat împreună cu coechipierii săi de atunci, Ryan Giggs și Patrice Evra, dar parcă nu l-a prins rolul actoricesc.

Legendarul Pele a apărut în filmul „Escape from Victory”, realizat în 1981, în care mai apar alți „titani” ai fotbalului precum Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Kazimierz Deyna, Paul Van Himst, Mike Summerbee, Hallvar Thoresen. În această peliculă au mai jucat și Sylvester Stallone și Michael Caine. Personajul interpretat de Pele a fost caporalul Luis Fenandez, și a uimit întregul platou cu celebra sa execuție „bicicleta”. Totuși, dialogul în dialogul avut cu antrenorul său (Michael Caine) s-a bâlbâit deseori.

Scoțianul Ally McCoist, jucător emblematic pentru Glasgow Rangers (1983-1989), a avut rol principal în filmul „A Shot at Glory”. Din distribuție au mai făcut parte două nume grele de la Hollywood: Robert Duvall și fostul „Batman” Michael Keaton. În peliculă este vorba despre un club fictiv de fotbal din Scoția, Kilnockie FC, din divizia secundă, care încearcă din răsputeri să ajungă în prima sa finală de Cupă a Scoției. Ultimul meci îl va juca împotriva celor de la Rangers.

Michael Owen a apărut într-o reclamă la whiskey, dar și într-un promo pentru Dubai. Interpretarea sa nu a fost, însă, privită cu ochi buni, ci mai mult s-a râs pe seama talentului său de pe „sticlă”.

Alan Shearer a avut o scurtă apariție în prima parte a seriei „Goal”. În acest film, personajul Santiago Munez, un mexican sărac din LA, a reușit să dea probe la Newcastle United, unde rolul de antrenor i-a revenit lui Marcel Iureș. În acea secvență, Alan Shearer părea că-l tratat de sus în sala de fitness pe nou-venitul Munez. Înainte, a primit rolul fruntaș într-o reclamă.

Pe final, l-am păstrat pe Zinedine Zidane (foto articol). Actualul antrenor al lui Real Madrid a cochetat cu actoria în cel mai slab film din 2007, potrivit criticilor. Vizibil timorat, „Zizou” apare îmbrăcat ca un zeu al Egiptului în pelicula „Asterix la Jocurile Olimpice”. Iată dovada…

