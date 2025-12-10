Numărul victimelor incendiului din Hong Kong a urcat la 160

Numărul victimelor incendiului din Tai Po, produs luna trecută, a urcat la 160, după ce testele ADN au confirmat că ultimele rămășițe găsite aparțin unei femei în vârstă și unei menajere. Alte șase persoane sunt în continuare date dispărute. Poliția a anunțat că, dintre cele 160 de trupuri recuperate, identitatea a 40 nu a fost încă stabilită, potrivit China Daily.

Comisarul de poliție Joe Chow Yat-ming a anunțat, la o conferință de presă organizată marți după-amiază, că rămășițele descoperite au fost identificate ca aparținând unei femei în vârstă și unei menajere. El a menționat că familiile celor două persoane sunt în Hong Kong și au oferit probe ADN pentru confirmare.

Chow a adăugat că Poliția, împreună cu Departamentul de Locuințe, a îndepărtat toate schelele de bambus prăbușite în timpul incendiului. El a spus că, în timpul operațiunii, au fost găsite rămăşiţe scheletice, iar specialiștii trebuie să stabilească dacă aparțin unor oameni, unor animale sau dacă sunt legate de rămășițele identificate anterior.

Tsang Shuk-yin, șeful Poliției și al unității de investigare a victimelor, a anunțat că situația unor persoane dispărute a fost clarificată: 12 sunt în siguranță, patru au murit înainte de incendiu, iar alte șase locuiesc în afara complexului rezidențial Wang Fuk Court. Tsang a anunțat că șase cazuri de persoane dispărute rămân încă nerezolvate.

Poliția a identificat 21 de cazuri de fraudă legate de incendiu și a făcut două arestări. Autoritățile verifică și șase cazuri suspecte privind documente false referitoare la plasele de siguranță folosite la renovarea clădirilor, iar instituțiile de reglementare din domeniul construcțiilor ar putea anunța reguli mai stricte în cursul acestei săptămâni.

Proprietățile aflate în investigație sunt Baguio Villa din Pok Fu Lam, Fung Wah Estate din Chai Wan, Fortress Garden din North Point, Yee Kok Court din Sham Shui Po, Ching Lai Court din Cheung Sha Wan și Marigold Mansions din Hung Hom. Poliția nu a făcut încă nicio arestare în aceste cazuri.

Până marți seara, plasele de schele au fost îndepărtate de pe fațadele a 230 de clădiri private, printre care și două imobile unde lucrările au fost finalizate de contractori guvernamentali, conform unui ordin emis de Departamentul Clădiri. Departamentul urmează să anunțe în această săptămână noi reguli prin care plasele de schele folosite pe șantiere vor fi verificate la fața locului, iar apoi certificate ca fiind conforme înainte de montare.

Între timp, Departamentul Muncii verifică în continuare sistemele de protecție împotriva incendiilor și procedurile de intervenție în caz de urgență la șantierele de întreținere a clădirilor unde sunt montate schele de mari dimensiuni.

Până marți, la ora 16:00, departamentul verificase 371 de șantiere de construcții, emisese 189 de avertismente scrise și 101 notificări de îmbunătățire și inițiase 25 de proceduri judiciare.