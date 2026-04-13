Nuclearelectrica a scos la licitaţie studiul de fezabilitate pentru dublarea capacităţii de producţie

Societatea Națională Nuclearelectrica a lansat în licitație studiul de fezabilitate pentru dublarea capacității de producție a fasciculelor de combustibil nuclear de tip CANDU-6, potrivit unui anunț publicat pe platforma de achiziții publice. Contractul are o valoare estimată de 630.000 de euro și vizează extinderea producției la Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești, unitate aflată în administrarea companiei naționale.

Anunțul publicat de companie arată că obiectul achiziției îl reprezintă elaborarea documentației tehnico-economice pentru investiția privind majorarea capacității de producție.

„Achiziţia are ca obiect elaborarea documentaţiei tehnico-economice aferentă investiţiei 'Dublarea capacităţii de producţie a fasciculelor de combustibil nuclear de tip CANDU-6', faza Studiu de fezabilitate, în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 20 zile", se arată în anunţ.

Procedura aleasă este licitația deschisă. Documentația mai arată că achiziția nu presupune încheierea unui acord-cadru și nu intră sub incidența acordului privind achizițiile publice. În același timp, executarea contractului este supusă unor condiții speciale.

Operatorii economici care vor să participe la procedură trebuie să îndeplinească o cerință privind capacitatea economică și financiară. Mai exact, aceștia trebuie să fi avut, în ultimii trei ani, respectiv 2023, 2024 și 2025, un nivel mediu al cifrei de afaceri globale de minimum 700.000 de euro, fără TVA.

De asemenea, garanția de participare trebuie constituită în cuantum de 6.300 de euro sau echivalentul în altă monedă, cu caracter irevocabil și cu valabilitate de cel puțin egală cu perioada minimă prevăzută în documentație. Dacă oferta câștigătoare va fi depusă de un grup de operatori economici, forma juridică pe care o va lua acesta va fi asocierea, conform articolului 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.

Ofertele sau cererile de participare pot fi depuse până la data de 27 mai 2026, ora 15:00, iar documentele trebuie redactate în limba română.

Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești este prezentată de companie drept singura fabrică de combustibil nuclear din sud-estul Europei și singura fabrică de combustibil nuclear de tip CANDU din Europa. Potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a Nuclearelectrica la 2 februarie 2026, prin care a fost marcată împlinirea, cu o zi înainte, a 34 de ani de activitate neîntreruptă a fabricii, unitatea funcționează din 1992.

În 1995, FCN Pitești a obținut certificatul de furnizor calificat de combustibil nuclear tip CANDU-6 din partea companiilor canadiene Atomic Energy Canada Ltd (AECL) și Zircatec Precision Industries Inc. (ZPI, actual Cameco Fuel Manufacturing - CFM). Ulterior, în perioada 2004 - 2006, fabrica și-a dublat capacitatea de producție pentru a putea asigura combustibilul necesar funcționării celor două unități de la CNE Cernavodă, ajungând la o capacitate autorizată de 46 FC/zi, adică 46 de fascicule de combustibil pe zi.

În intervalul 2009-2014, fluxul de fabricație al fasciculelor de combustibil nuclear a fost modernizat, în cadrul unui proces de dezvoltare a unității.

Datele prezentate în anunț mai arată că fiecare fascicul de combustibil nuclear de tip CANDU-6 cu uraniu natural produs la FCN furnizează, în reactoarele nucleare, energia echivalentă a 470 de tone de combustibil convențional cu o putere calorică de 7.000 calorii/kilogram. Totodată, aceeași cantitate este echivalentă cu 1.110 tone de cărbune energetic mineral, 2.220 tone de cărbune brun, 317 tone de păcură sau 363.000 de metri cubi de gaze naturale.

Pentru fabricarea unui singur fascicul de combustibil nuclear sunt utilizate 1.435 de componente. Structura acestuia include 2 grile, 37 de elemente din zircaloy-4, 1.110 pastile sinterizate, 74 de dopuri, 54 de patine, 134 de distanțieri subțiri și 24 de distanțieri groși.

SNN administrează Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, care operează Unitățile 1 și 2, fiecare cu o capacitate de 700 MWe, precum și Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești, producător calificat de combustibil nuclear CANDU 6.