Obișnuită cu dezvăluirile, Anamaria Prodan (47 de ani) nu s-a putut abține și a vorbit la gsp.ro despre interesul unui fond de investiții străin pentru clubul din Ștefan cel Mare. Nu este vorba despre orice fel de fond, ci unul controlat de familia regală din Emiratele Arabe Unite, aceiași oameni care dețin și PSG!

Până să devină „fratele” mai mic al grupării Paris Saint-Germain, clubul Dinamo trebuie să mai renunțe din pretențiile exagerate, crede Anamaria Prodan: „Pe 29 noiembrie, un club din Championship, Charlton, a fost cumpărat de un fond de investiții care are peste 60 de firme în toată lumea. E o chestiune de negocieri. Ei doreau să investească la Dinamo. În toată nebunia asta de a cumpăra clubul Dinamo, ei au cumpărat Charlton cu 65 de milioane”.

Prodan afirmă că în afacere este implicat și Claudiu Florică, mandatat de arabi să negocieze cu Ionuț Negoiță, proprietarul FC Dinamo. „Erau asociați cu Claudiu Florică. Am stat de vorbă inclusiv cu Negoiță. Noi am adus ceva concret, era vorba de scrisoarea fondului de investiții, cei de acolo spuneau că voiau să cumpere clubul. Vorbim de familia regală din Emirate, care vrea să facă performanță la Dinamo. Eu am vorbit cu Florică și i-am zis că, din tot fotbalul românesc, Dinamo merită acest lucru. La Dinamo trebuie schimbat tot, trebuie scos răul din rădăcină. De ce să dăm vina pe Ionuț Negoiță? El nu era obligat să știe fotbal, era investitor”.

Deocamdată, discuțiile s-au sistat, asta și pentru că părțile „s-au împiedicat de câteva lucruri. Negoiță trebuia să respecte cerințele fondului de investiții, dar vrea să vândă în condițiile lui. Acum totul e oficial. Negoiță a primit o hârtie aseară. Eu nu cred că n-o să se întâmple această afacere”.

Iată scrisoarea de intenție trimisă pe adresa clubului Dinamo:

„Suntem încântați să informăm că Abu Dhabi Business Development este interesat să achiziționeze FC Dinamo Bucuresti (92,3% din acțiunile totale), în concordanță cu strategia noastră de dezvoltare pentru regiune.

Suntem conștienți de condițiile comerciale actuale pentru preluarea pachetului menționat anterior și suntem pregătiți să evaluăm anul fiscal, precum și să analizăm diligențele legale și comerciale efectuate de reprezentanții noștri. Conform prognozei noastre, aprobarea internă necesară poate dura aproximativ două luni. În plus, trebuie să retineți că, pentru a încheia tranzacția, va trebui să obtineți licența de Liga 1 pentru sezonul 2020/ 2021 și asigurarea activităților operaționale de zi cu zi. De asemenea, este necesar ca Dinamo să rămână în Liga 1 sezonul următor.

Recent, grupul Abu Dhabi Business Development a finalizat procesul achiziționării clubului Charlton Athletic, echipă din liga secundă a Angliei.

Va rugăm, nu ezitați să îl contactați pe domnul Florică pentru informații”.

Te-ar putea interesa și: