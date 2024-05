Oficial: Ibrahim Raisi, al optulea președinte al Iranului, a fost martirizat

În urmă cu scurt timp, agenția de știri de stat a scris că Ibrahim Raisi, al optulea președinte al Iranului, a fost martirizat după ce un elicopter în care se afla el și însoțitorii săi s-a prăbușit în regiunea Varzaqan din provincia Azerbaidjan de Est, în nord-vestul țării.

Elicopterul în care se afla Raisi, împreună cu alte două elicoptere, se îndrepta către orașul Tabriz duminică, după ce acesta inaugurase barajul Qiz Qalasi la granița cu Republica Azerbaidjan mai devreme în aceeași zi.

La bordul aeronavei prăbușite se aflau și ministrul de externe Hossein Amirabdollahian, guvernatorul provinciei Azerbaidjan de Est, Malek Rahmati, și Mehdi Mousavi, șeful echipei de pază a lui Raisi. Însoțitorul lor, Mohammad Ali Al-e-Hashem, reprezentantul Suprem al Liderului în provincie, i-a însoțit de asemenea.

Oficialii locali prezenți la locul accidentului au confirmat martiriul lui Raisi și al echipei sale însoțitoare.

Guvernul iranian va emite în curând o declarație oficială.

La scurt timp a venit și confirmarea oficială de la agenția de presă a Iranului.

„Nici o urmă de supraviețuitori nu a fost văzută după descoperirea locului elicopterului prăbușit”, a declarat Pir-Hossein Kolivand luni dimineața într-un interviu acordat agenției de știri semi-oficiale Tasnim.

Mai devreme în cursul zilei, Kolivand a dezvăluit că locul accidentului în care a fost implicat președintele Raisi și înalți oficiali care îl însoțeau a fost găsit după ore de căutare ample într-o regiune muntoasă din provincia Azerbaidjan de Est.

Președintele Republicii Islamice Iran, Ibrahim Raisi, a fost martirizat într-un accident de elicopter duminică, scrie și iranpress.com

Presa de stat din Iran confirmă că Președintele Ibrahim Raisi, ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian, imamul care susține Rugăciunile de vineri din Tabriz, ayatollahul Al-e Hashem, guvernatorul general al Azerbaidjanului de Est, Malek Rahmati, garda de corp a lui Raisi și pilotul au fost uciși în accidentul elicopterului din nord-vestul Iranului, conform raportului semi-oficial al Mehr News.

Potrivit iranintl.com, corpurile ce au fost găsite sunt complet arse și nu pot fi identificate.

