Sport Nu a mai suportat ruşinea. Antrenorul echipei naţionale de fotbal a Republiicii Moldova şi-a dat demisia







Republica Moldova. Serghei Cleșcenco și-a prezentat demisia din funcția de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova. S-a întâmplat la câteva zile după ce echipa naţională a Moldovei a suferit cea mai ruşinposă înfrângere din istoria forbalului românesc.

Selecționata Republicii Moldova a suferit cea mai grea înfrângere din istoria sa, fiind zdrobită cu 1-11 de reprezentativa Norvegiei, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Antrenorul Serghei Cleșcenco, și-a asumat responsabilitatea pentru înfrângerea suferită în fața Norvegiei în cadrul conferinței de presă susținute după meci. „N-am ce spune, rezultatul arată tot ce a fost pe teren. Asta e foarte rușinos, e vina mea, eu înțeleg că trebuie hotărât ce e de făcut mai departe”, a declarat Cleşcenco.

Joi, antrenorul selecţionatei moldoveneşti de fotbal a anunţat că îşi dă demisia. „În acești aproximativ 4 ani am trăit împreună multe emoții, unele mai puțin plăcute, pentru care îmi cer scuze, dar și multe frumoase. Împreună am fost la un pas de o calificare istorică la EURO 2024, împreună am promovat în Liga C a Ligii Națiunilor.

În tot acest timp am simțit sprijinul vostru, al suporterilor, al jucătorilor, al staff-ului și al Federației. Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea și susținerea acordată. Am muncit împreună, am crezut și am luptat pentru culorile țării noastre. În viață există urcușuri și coborâșuri, și cred că a venit timpul pentru o schimbare, o decizie pe care o consider potrivită atât pentru mine, cât și pentru echipă. Urez mult succes naționalei în meciurile importante ce urmează în această toamnă! Hai, Moldova!”, a declarat Serghei Cleșcenco la plecare.

Serghei Cleșcenco este antrenorul selecţionatei naţionale de fotbal începând cu 3 decembrie 2021.

În această perioadă, naţionala de fotbal a avut prestaţie foarte slabă. Selecţionata moldovenească s-a calificat în Liga C a Ligii Națiunilor. Moldovenii au câștigat grupa D2, cea mai slab cotată valoric, de pe primul loc, cu 9 puncte. Având ca adversare echipele din Malta și Andorra.

În clasamentul Grupei I din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal 2026, Moldova ocupă ultimul loc, cu 5 înfrângeri din tot atâtea meciuri.

Potrivit unui comunicat al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal (FMF) situația selecţionatei va fi analizată în cadrul ședinței Comitetului de Antrenori. Şedinţa va avea loc la începutul săptămânii viitoare. Recomandările rezultate vor fi transmise ulterior Comitetului Executiv al FMF,