Novak Djokovic sare în apărarea tatălui său, după ce acesta s-a fotografiat cu mai mulți susținători ai lui Putin: Credea că se fotografiază cu cineva din Serbia

Novak Djokovic îi ia apărarea tatălui său în scandalul provocat de mai multe imagini apărute în mediul online. Srdjan Djokovic a fost fotografiat alături de mai mulți susținători ai lui Vladimir Putin care fluturau steaguri ale Rusiei în apropierea arenei pe care care se desfășoară Australian Open, relatează Reuters.

Srdjan Djokovic apare în mai multe imagini alături de un grup de ruși care fluturau steaguri cu chipul președintelui Vladimir Putin și mesaje de susținere pentru liderul de la Krelin. El ar fi strigat și „trăiască rușii”. Fotografiile au generat un val de reacții în mediul online, iar multe dintre ele au venit din Ucraina.

This is…quite a mess for the #AusOpen, to say the least.

Srdjan Djokovic posing with the pro-Putin rally last night just outside Rod Laver Arena.

The levels of security breakdowns that allowed for this are staggering.

Story/video via @jamesgraysport:https://t.co/L4gtaKKNP6 pic.twitter.com/qnOx3MGYqB

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 26, 2023