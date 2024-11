Noutăți în cazul adolescentului mort în spital. Dezvăluiri despre situația medicului de la urgențe

Tragedie în sistemul public de sănătate, la câteva săptămâni după ce o femeie a murit în fața spitalului din Slatina. Un adolescent de 16 ani a murit la spitalul din Târgu Jiu.

Băiatul de 16 ani, diagnosticat cu peritonită, a fost ținut mai multe ore în camera de gardă deoarece medicii au refuzat să-l opereze. Aceștia au vrut să-l transfere la spitalul din Craiova. Ambulanța nu a sosit însă la timp.

După moartea băiatului de 16 ani au apărut informații cu privire la medicul care l-a consultat la unitatea de primiri urgențe. Potrivit presei locale, cel care a asistat la această tragedie ar fi fost condamnat în trecut pentru moartea unei tinere. Tot atunci i-a fost impusă o interdicție temporară de a profesa.

La Spitalul Județean din Tîrgu Jiu este angajat doar un chirug pediatru, aflat în concediu medical. Un al doilea chirurg pediatru acordă consultații, la policlinica spitalului, în baza unui contract de prestări servicii. Mai mult, presa locală relatează că medicul din Unitatea de Primiri Urgențe ar fi avut probleme cu legea în trecut. Aceasta ar fi o explicație pentru decizia de a-l transfera pe adolescent la Craiova.

„Sunt două secţii de chirurgie în spital. În cadrul secţiei de chirurgie generală 2 există un singur medic, Domnul doctor Stăniloiu, care are dublă specialitate, Ortopedie şi Chirurgie Pediatrică şi care se află în concediu medical, fiind bolnav. În policlinica spitalului avem un alt medic chirurg pediatru, angajat pe prestări servicii, nu are legătură cu secţia, activează doar în policlinică şi are pacienţii domniei sale”, au declarat reprezentanţii spitalului.