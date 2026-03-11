Noul sezon al serialului „Virgin River” începe cu dispariția unui protagonist

Finalul sezonului 6 al serialului „Virgin River” a venit cu un moment mult așteptat de fani: asistenta Mel, interpretată de Alexandra Breckenridge, și proprietarul barului Jack, jucat de Martin Henderson, își oficializează relația. Totuși, ceremonia nu a fost completă, cineva important a lipsit de la eveniment, informează Tudum.

Mai exact, o absență notabilă a fost cea a lui Charmaine, fosta parteneră a lui Jack, personaj interpretat de Lauren Hammersley, care nu a luat parte la evenimentul ce marchează un nou început pentru cuplul principal.

Primele scene ale sezonului 7 aduc clarificări legate de momentul tensionat din finalul sezonului precedent, când Jack merge la casa lui Charmaine și o găsește devastată. Descoperirea care îl șochează devine acum mai clară: Calvin, baronul drogurilor și tatăl copiilor lui Charmaine, este mort, iar Charmaine a dispărut împreună cu gemenii ei.

Showrunnerul Patrick Sean Smith a explicat pentru Tudum că acest fir narativ a fost pregătit încă din sezonul anterior. Echipa de producție a decis încă de atunci ca personajul Charmaine să nu apară la nuntă, iar de-a lungul sezonului au fost introduse indicii care sugerau că ea se află într-un pericol tot mai mare.

Potrivit lui Smith, întrebarea centrală care a ghidat construcția finalului a fost legată de ceea ce a văzut de fapt Jack când a intrat în locuința ei. „Ne-am tot întrebat: ce a văzut Jack? Pe cine a văzut? Chiar a văzut ceva?” a declarat acesta, lăsând să se înțeleagă că misterul urma să fie dezvăluit abia în noul sezon.

Așadar, primul episod al sezonului 7 promite să aducă o doză serioasă de mister în poveste. Potrivit lui Smith, dacă Jack nu ar fi observat nimic neobișnuit acasă, momentul ar fi fost „dezamăgitor”.

Însă lucrurile iau o turnură neașteptată, iar enigma scoasă la iveală la debutul noului sezon îi determină pe Brie (Zibby Allen) și Mike (Marco Grazzini) să își unească forțele pentru a o găsi pe Charmaine. În același timp, cei doi încearcă să descopere ce legătură ar putea avea cea mai apreciată coafeză din Clear River cu moartea lui Calvin.

În paralel, episodul îi readuce în prim-plan pe locuitorii din Virgin River, surprinși în zilele care urmează după nunta lui Mel și Jack. Pentru proaspeții căsătoriți începe o nouă etapă: fac pași importanți spre viața de părinți și explorează posibilitatea adopției.

Pentru Smith, această temă are și o semnificație personală. El și fosta sa soție și-au adoptat fiul, care astăzi este aproape adolescent, experiență ce a influențat modul în care este construită această poveste.

Sezonul al șaptelea al serialului Virgin River debutează la scurt timp după nunta lui Mel și Jack, urmărind modul în care cei doi își construiesc noua viață în calitate de soț și soție. Povestea îi surprinde în primele săptămâni de căsnicie, perioadă în care încearcă să se adapteze la schimbările aduse de acest nou capitol.

În paralel, alte personaje din comunitate trec prin propriile provocări și momente de reflecție. Preacher, interpretat de Colin Lawrence, își dorește să transforme pasiunea pentru gătit într-un adevărat parcurs profesional. Kaia, personajul jucat de Kandyse McClure, se află într-un punct de răscruce, încercând să decidă dacă viața într-un oraș mic i se potrivește cu adevărat.

În același timp, Doc, interpretat de Tim Matheson, trebuie să facă față unor probleme juridice care amenință activitatea clinicii sale. Hope, rol adus pe ecran de Annette O'Toole, pornește într-o explorare a propriului trecut, în timp ce Denny și Lizzie, interpretați de Kai Bradbury și Sarah Dugdale, se pregătesc pentru unul dintre cele mai importante momente din viața lor: venirea pe lume a primului lor copil. Noul sezon al serialului Virgin River va fi disponibil pe platforma Netflix începând cu 12 martie, în funcție de zonă.