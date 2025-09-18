Noul ambasador al Chinei, primit de Năstase la sediul Fundației Europene „Titulescu”

Fostul premier Adrian Năstase l-a primit, joi, pe noul ambasador al Chinei, Chen Feng, la sediul Fundației Europene „Titulescu”. „M-am bucurat să-l primesc, ieri, pe noul ambasador al Chinei, domnul Chen Feng, la sediul Fundatiei Europene Titulescu”, a scris acesta, pe site-ul său personal.

Fostul premier Adrian Năstase s-a întâlnit joi, la sediul Fundației Europene „Titulescu”, cu noul ambasador al Chinei, Chen Feng. Potrivit fostului premier, cei doi au discutat, în timpul întâlnirii, despre vizita sa recentă de la Beijing, despre trecutul relațiilor româno-chineze și despre situația internațională.

În acest context, portalul oficial al Ambasadei Chinei în România menționează că discuțiile au vizat dezvoltarea relațiilor bilaterale, dar și promovarea „prieteniei tradiționale” dintre China și România prin eforturi comune.

Recent, acesta a fost intervievat de presa de stat din China, care l-a prezentat drept președinte al Fundației Europene Titulescu și „un vechi prieten al Chinei”. Deși a precizat că a mers „în calitate de persoană particulară”, Adrian Năstase a subliniat în discuția cu jurnalista de la Beijing că România are nevoie de „relații apropiate cu China”.

În timpul interviului, acesta a lăudat modul în care China și-a dezvoltat tehnologia și economia, transformând o țară marcată în trecut de probleme, într-un stat care a reușit să aducă dezvoltare economică și prosperitate cetățenilor săi.

„România are nevoie de mai multe ancore de securitate și am considerat că una dintre aceste ancore trebuie să fie China. Interesele noastre proprii ne spun că relațiile cu China sunt foarte importante”, a mai spus acesta.

La începutul lunii, Adrian Năstase a fost invitat la Beijing de președintele Xi Jinping pentru a participa la evenimentul dedicat împlinirii a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei.

Astfel, în acest context, el a explicat: „La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar și, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală”.