Noua stea a patinajului artistic din România. Julia Sauter, singura româncă participantă la un Campionat Mondial

Julia Sauter a ajuns la Campionatele Mondiale de Patinaj Artistic pentru că a obținut locul 10 la Campionatele Europene de la Esppo, Finlanda. A fost cea mai bună clasare din istoria României. Cea mai bună poziție pentru țara noastră, în trecut, a fost locul 14. Sportiva a acumulat un total de 160.42 de puncte la competiția europeană.

Patinatoarea s-a născut în Germania, pe 18 iunie 1997, la Baden-Wurttemberg, unde a început și patinajul. Ea a luat legătura cu Marius Negrea, fostul patinator român, în 2010, și au început o colaborare. Sauter se antrenează alături de el în Germania. Autoritățile din această țară au încercat să o convingă pe patinatoare să concuereze pentru ei în 2019 când a terminat Campionatul European cu o clasare mai bună față de cele două patinatoare germane.

Julia Sauter își plătește competițiile din banii proprii

Federaţia Română de Patinaj a fost desființată în 2018 din cauza unor nereguli financiare. Julia și antrenorul ei sunt nevoiți să își plătească singuri prezeța la competițiile intrnaționale. Sportiva a dezvăluit că este nevoită să aibă trei locuri de muncă pentru a-și continua cariera. „Viața este scumpă și încerc să supraviețuiesc, să strâng bani pentru a face ce-mi place. Îmi doresc să reprezint România la Jocurile Olimpice! Lucrez în trei locuri că să mă pot antrena în patinoare și să pot merge la competiții. Plătesc că să concurez pentru România”.

Patinatoarea primește ajutor de la CSU Brașov, clubul de care aparține, dar nu este suficient. Julia și antrenorul ei au nevoie de 12.000 de euro în fiecare an pentru cele șapte competiții internațioanale. „Până acum, un singur zbor a fost sponsorizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, cel de la Campionatul Mondial din Japonia, din 2019. În rest, pentru pregătire, echipament, competiții, totul am făcut noi. Ne trebuie cam 12.000 de euro pe an pentru șapte competiții internaționale”, a declarat Negrea.

Julia Sauter a câștigat șase medalii internaționale

Julia Sauter a câștigat șase medalii internaționale la seniori și cinci titluri la campionatele naționale ale României. Patinatoarea s-a clasat pe locul 10 la Campionatul European din acest an. Ea a mai obținut și locul 14 la Campionatul European din 2019. Este important de precizat că sportiva în vârstă de 25 de ani are dublă cetăţenie româno-germană, dar a decis să reprezinte România din 2011.

Julia s-a antrenat mereu în Germania. Ea este căsătorită din 2021 tot cu un sportiv. Este vorba de jucătorul de hochei pe gheaţă Robbie Czarnik. Românca participă în această săptămână, perioada 22-26 martie, la Campionatul Mondial de la Saitama. Julia a intrat în concurs miercuri, la programul scurt feminin, potrivit Sport.ro.