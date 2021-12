Norocul incredibil al unui fotbalist. Cum a câștigat marele premiu la loterie

Terry Kennedy, fost fundaș al echipei Sheffield United, a povestit cum a devenit norocosul câștigător al marelui premiu de la Loterie. El și-a pus ghetele în cui, în urmă cu trei ani, din cauza unei accidentări la genunchi, și a fost obligat să se angajeze în construcții, renunțând la fotbal.

În urmă cu aproximativ o lună, norocul l-a lovit din plin și a câștigat un milion de lire sterline la loterie. Terry a povestit, pentru publicația britanică Mirror, cum a jucat biletul norocos și, mai ales, cum era să-l uite la magazin.

Fostul fotbalist a arătat că, după ce a jucat biletul și l-a achitat, l-a uitat pe tejgheaua vânzătorului intenționând să plece fără să-l mai ia. Biletul a fost observat de vânzător, care l-a atenționat să nu-l lase acolo.

„Ăsta te-ar putea face milionar”, i-ar fi transmis vânzătorul.

Cum a aflat că a devenit milionar

Deși a jucat, fostul fundaș al lui Sheffild nu avea prea multă încredere în șansele sale de a câștiga un premiu. Drept urmare, nu a urmărit tragerea și a verificat biletul abia a doua zi. În timp ce se afla într-o pauză pe șantieri. Nu i-a venit să creadă când a descoperit, pe Google, că a ales combinația câștigătoare.

„Am verificat biletul a doua zi în pauza de masă. Am intrat pe Google și nu mi-a venit să cred că numerele se potriveau. Apoi am rugat niște colegi de pe șantier pentru a verifica pe aplicație dacă am câștigat cu adevărat. Am crezut cu adevărat că am câștigat abia când am vorbit la telefon cu persoana de la Loteria Națională, moment care a și fost filmat de un prieten”, a povestit fostul jucător de fotbal.

Un noroc neașteptat

Un prieten a filmatt pe telefon momentul în care Terry, a aflat că a câștigat milionul, iar clipul a fost postat pe You Tube. Imaginile au devenit virale și au fost vizualizate de peste trei milioane de persoane.

Fostul fotbalist a declarat că nu ar fi dorit să facă public faptul că a câștigat, dar după apariția imaginilor nu a mai avut ce să facă. Împreună cu prietena sa a susținut o conferință de presă și au sărbătorit câștigul cu șampanie.

El a mai spus că norocul a fost total neașteptat, deoarece intenționau să cumpere bilet pentru o altă extragere. Nu au găsit, astfel că s-au reorientat, iar acest lucru a fost cu noroc.

Planurile de viitor ale fericiților câștigători

Pentru viitor, norocoșii câștigători își doresc o vacanță în Tenerife, iar mai apoi un Crăciun discret în familie. După aceea, spun cei de la Mirror, au plănuit să călătorească în lume.

Chiar dacă a devenit milionar Terry spune că va continua să lucreze în constructii în timpul lunilor de vară. El va călători doar vara, în zone unde clima este mult mai plăcută.

„Nu-mi plac șantierele iarna, așa că plănuiesc să plec și să văd lumea. Prietena mea poate lua o pauză de la muncă. Ne-ar plăcea să mergem prin America și Asia de Sud-Est”, a povestit fostul jucător de fotbal.