După retragere, fostul mare fotbalist s-a dedicat carierei de antrenor. Chiar dacă în momentul de față este liber de contract, de-a lungul timpului a antrenat mai multe echipe de top, ultima fiind formația turcă Kayserispor, de care s-a despărțit în luna februarie a acestui an. Rămas fără echipă, Dan Petrescu își face de lucru prin București. Fotoreporterii EVZ l-au întâlnit pe Dan Petrescu în momentul în care nu mai ținea cont de regulile de circulație și a tăiat linia continuuă pentru a ajunge cu câteva minute mai devreme la întâlnire. Îmbrăcat lejer, fostul fotbalist se grăbea să ajungă pe terasa unei cafenele din zona Dorobanți, acolo unde îl așteptau doi prieteni. Pesemne că nu era o întâlnire de complezență, ci una de afaceri, căci, tot timpul petrecut pe terasă, Dan Petrescu a vorbit și a gesticulat încontinuu, interlocutorii lui abia având timp să scoată câteva cuvinte.

„Am spus la toată lumea, am avut o problemă și a trebuit să plec. O perioadă nu mai pot să antrenez în fotbal, dar după ce îmi rezolv problemele și sper să antrenez din nou. Patroana a încercat să mă convingă să rămân, ea m-a convins să ajung acolo, acum tot ea a încercat, dar a înțeles. I-am spus care e problema și m-a înțeles, m-am înțeles foarte bine cu ea, n-am reușit să termin ce am început, dar îmi pare bine că i-am lăsat măcar într-o poziție mai bună decât erau când am mers acolo”, declara tehnicianul în vârstă de 53 de ani după despărțirea de Kayserispor.