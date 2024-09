International Noile setări de la Instagram vor feri tinerii de conținutul nepotrivit







Istagram a anunțat o schimbare majoră care va restricționa o serie de funcții de top pe conturile adolescenților. De asemenea, gigantul rețelelor de socializare va fi cu ochii pe toți cei care au mințit cu privire la vârsta lor pentru a evita schimbările.

Platforma deținută de Mark Zuckerberg îi va plasa pe cei sub 16 ani pe noile conturi pentru adolescenți. Care necesită permisiunea părinților pentru a face orice modificare a setărilor implicite. Ca parte a acestei schimbări, conturile utilizatorilor adolescenți vor fi comutate automat la privat. Iar restricțiile stricte privind mesageria vor face imposibilă trimiterea de mesaje digitale către oricine cu care nu sunt deja prieteni în aplicație.

În plus, interacțiunile titularilor de conturi pentru adolescenți vor fi limitate. Astfel încât doar persoanele pe care le urmăresc să le poată eticheta sau menționa. Aceștia vor primi chiar și o notificare care le va spune să părăsească aplicația după o oră de utilizare în fiecare zi. Modul Sleep va fi, de asemenea, activat în mod implicit. Ceea ce va reduce la mut notificările și răspunsurile automate la mesajele directe între orele 22:00 și 7:00 în fiecare zi.

Instagram petru adolescenți

Părinții vor avea, de asemenea, opțiunea de a vedea cu cine au trimis mesaje adolescenții în ultimele șapte zile. Deși nu vor putea vedea conținutul mesajelor. Fostul viceprim-ministru britanic Sir Nick Clegg, care lucrează acum ca președinte al Meta pentru afaceri globale, a declarat că scopul revizuirii este de a „schimba balanța în favoarea părinților” atunci când vine vorba de utilizarea controlului parental.

„Această schimbare încearcă într-adevăr să schimbe în mod semnificativ balanța în favoarea părinților. Punând practic adolescenții în cele mai stricte setări implicite cu privire la conținutul pe care îl văd, cu cine pot fi conectați, cât timp pot petrece ... Și, în mod crucial, dacă aveți sub 16 ani, vor trebui să întrebe mama și tata dacă pot schimba aceste setări”, a declarat Sir Nick.

„Și da, din punctul nostru de vedere, ar putea însemna că unii adolescenți ar putea folosi aplicațiile noastre mai puțin. Dar credem că, având în vedere tot ceea ce am învățat și am auzit în ultimii ani cruciali - și pe bună dreptate, am fost supuși unei examinări imense cu privire la aceste probleme. Am simțit că era timpul acum să schimbăm terenul de joc în favoarea unor controale simple, transparente, ușor de utilizat pentru părinți, aceasta este motivația din spatele acestui lucru”.

Au fost aduse acuzații

Aceasta vine în contextul în care platformele online precum Instagram s-au confruntat cu acuzații că nu reușesc să țină utilizatorii mai tineri departe de materialele dăunătoare de pe site-urile lor. Mulți militanți solicitau o reglementare mai puternică pentru a forța companiile să răspundă. Utilizatorii adolescenți noi care se înscriu începând de astăzi vor fi trecuți pe un cont pentru adolescenți. Utilizatorii existenți vor fi transferați începând de săptămâna viitoare.

Adolescenții din Regatul Unit, SUA, Canada și Australia ar trebui să fie transferați în termen de două luni. Iar cei din UE în cursul acestui an. Militanții pentru siguranța copiilor au salutat cu prudență această măsură. Ian Russell, tatăl lui Molly, care și-a luat viața la vârsta de 14 ani după ce a vizionat conținut deranjant online, a declarat: „Orice lucru care poate îmbunătăți siguranța online trebuie salutat. Din experiența mea, este dificil să fiu prea entuziasmat de un anunț, pentru că am mai avut anunțuri în trecut”.

„De exemplu, anunțul de la începutul anului 2019, când Adam Mosseri, șeful Instagram, a spus că Instagram nu va mai permite conținut grafic de automutilare. Și totuși, cercetarea Fundației Molly Rose din noiembrie anul trecut a arătat că era încă ușor de găsit. Poate nu la fel de ușor ca atunci când Molly căuta, dar era încă acolo și recomandat algoritmic.

Deci, există semne promițătoare, dar este foarte greu de știut dacă acesta este doar un alt pic de spin corporativ sau dacă acest lucru sperăm că este un semn de schimbare reală a culturii corporative care ar putea duce la o platformă mai sigură”, scrie Russel, citat de The Sun.