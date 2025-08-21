Social Noi oportunităţi pentru femeile din Republica Moldova. Iniţiative finanţate de Austria







Republica Moldova. Un proiect ambițios, cu un buget de 4,4 milioane de euro, a fost lansat la Chișinău de Guvernul Austriei, prin Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA).

Proiectul este în parteneriat cu UN Women, UNFPA și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Inițiativa urmărește să reducă inegalitățile de pe piața muncii şi să ofere acces la educație profesională. Dar și să creeze oportunități de angajare adaptate nevoilor femeilor din Republica Moldova.

Lansarea inițiativei a reunit peste 70 de participanți din instituții publice naționale și internaționale. Punându-se în evidenţă angajamentul comun pentru promovarea incluziunii femeilor pe piața muncii.

Printre invitații de marcă s-au numărat Ministra Austriacă, Beate Meinl-Reisinger, și Coordonatoarea Rezidentă a ONU în Republica Moldova, Yesim Oruc. Ea a subliniat sprijinul internațional pentru inițiativă.

Evenimentul a inclus și panelul „De ce contează angajarea incluzivă: voci ale femeilor care inspiră schimbarea”. Şase femei din grupuri vulnerabile – rome, vârstnice, mame, tinere NEET și femei cu dizabilități – au împărtășit provocările și nevoile reale de pe piața muncii, evidențiind importanța dezvoltării de politici și programe care să le susțină eficient.

„Investiția în femei nu este doar un gest de solidaritate – este o decizie de dezvoltare sustenabilă. În multe regiuni, femeile se confruntă cu provocări sistemice. Care limitează accesul la muncă decentă și resurse economice. Prin acest proiect, ne dorim să înlăturăm barierele care le împiedică să-și atingă potențialul și să contribuie la prosperitatea colectivă”, a declarat Sandra Horina, Șefa Oficiului de Coordonare al Agenției Austriece pentru Dezvoltare în Republica Moldova.

Până în 2028, aproximativ 1.500 de fete și femei inclusiv tinere NEET, mame, femei cu dizabilități și alte grupuri vulnerabile vor beneficia de acces la locuri de muncă decente. La fel, vor beneficia şi de programe de formare profesională, recalificare pentru muncă flexibilă și servicii de îngrijire.

Proiectul va fi implementat în Chișinău și în patru raioane, adoptând o abordare integrată care implică autoritățile publice, sectorul privat și organizațiile locale. Obiectivul principal este reducerea sărăciei, creșterea independenței economice a femeilor și promovarea unui mediu de muncă echitabil și prietenos cu familia.

Ministrul Muncii, Alexei Buzu, a explicat că proiectul este esențial pentru reducerea numărului mare de femei inactive pe piața muncii. „În 2024, am înregistrat pentru prima dată o rată de ocupare a femeilor cu vârsta între 25 și 34 de ani mai mare decât rata de inactivitate. Este un rezultat al investițiilor în servicii de îngrijire a copilului. Precum şi în politici care facilitează echilibrul dintre viața profesională și cea de familie. Cu toate acestea, la sfârșitul aceluiași an, încă aveam 121.000 de tineri inactivi. Dintre care 50.000 erau femei care nu puteau munci din cauza responsabilităților de îngrijire”, a declarat oficialul.

Programul „Creșterea rezilienței și excelenței femeilor prin oportunități de angajare incluzive și prietenoase familiei” va fi implementat între 2024 și 2028. Inițiativa oferă nu doar sprijin financiar și expertiză tehnică femeilor antreprenoare. Dar și oportunități pentru cele care își caută un loc de muncă. Ssau vor să-și dezvolte noi competențe.

Prin instruire, mentorat, consultanță și acces la informații, proiectul urmărește să consolideze spiritul antreprenorial și să crească șansele femeilor din Republica Moldova de a obține locuri de muncă decente, stabile și adaptate nevoilor familiale.