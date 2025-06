Vremea Noi episoade de vreme extremă în România. Orașele, cele mai lovite







Climatologul de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) Roxana Bojariu a subliniat că furtunile și alte fenomene extreme nu vor mai fi excepții, iar orașele, care nu sunt pregătite pentru aceste schimbări, devin din ce în ce mai vulnerabile. Ea a avertizat că „nu vom scăpa de ploi” și a menționat că săptămâna viitoare ar putea avea loc episoade similare.

Bojariu a explicat fenomenele extreme din ultima perioadă

Bojariu a explicat că fenomenele extreme, precum cele care au afectat Bucureștiul, devin tot mai frecvente din cauza încălzirii globale și a lipsei de adaptare a orașelor. „Nu vom scăpa de ploi. Săptămâna viitoare am putea avea din nou fenomene de acest tip”, a adăugat ea.

Luni după-amiază, Capitala și județul Ilfov au fost sub cod portocaliu de vreme severă. Mesajele RO-Alert au informat populația, dar în mai puțin de o oră, străzile au fost inundate, mai mulți copaci doborâți au blocat drumurile și au avariat vehicule, iar un mall din Sectorul 6 a fost evacuat din cauza inundațiilor. Pompierii au intervenit în aproape 600 de situații de urgență, iar două persoane au fost luate de viitură în apropierea Bucureștiului.

„Ca intensitate, e clar că am depășit un nivel destul de înalt și vorbim de un fenomen ca natură, normal pentru perioadă: furtunile de vară, cu precipitații abundente sunt ceva normal, numai că intensitatea a fost peste ceea ce eram obișnuiți sau peste ceea ce evaluăm din arhive, dacă ne uităm cu mai multe decenii în urmă. Și e clar un răspuns local la încălzirea globală, o atmosferă mai caldă are o cantitate sporită de vapori de apă, vapori care alimentează sistemele de vreme”, a afirmat Bojariu.

Roxana Bojariu: „Am avut combustibil pentru un potop”

Capitala a avut luni toate ingredientele necesare pentru a experimenta o furtună devastatoare, a explicat climatologul: solul era saturat de umiditate din ploile anterioare, temperaturile erau mai ridicate decât de obicei pentru începutul lunii iunie, iar un front rece a provocat instabilitate în atmosferă.

„A fost foarte cald, mai cald decât ar fi fost normal la început de iunie”, a adăugat climatologul, la Digi 24.

„Aveam vapori de apă, pentru că plouase și înainte și, pe de altă parte, temperaturile înalte au evaporat și apa din sol, așa că am avut combustibil foarte mult pentru un potop, când condițiile specifice s-au aliniat. Am avut de-a face și cu o instabilitate atmosferică accentuată de faptul că am avut un front rece care a adus la înălțimi mai mari aer mai rece, aerul cald a fost înlocuit de acest aer mai rece și evident lucrurile au fost mult amplificate”, a mai declarat Roxana Bojariu.

Fenomenul nu este izolat

Fenomenul nu este izolat; orașele din întreaga lume se confruntă cu probleme similare. „Avem inundații în zonele urbane din Spania, Italia și nu numai, ci în întreaga lume. Chiar și în România există orașe unde, în condiții meteorologice specifice, apar inundații urbane”, a declarat Roxana Bojariu.

În plus, în cursul zilei de luni, județul Prahova a fost sub cod roșu de grindină, în timp ce Buzău și Argeș se aflau sub cod galben de inundații.

Infrastructura urbană contribuie și ea la aceste probleme, deoarece betonul împiedică infiltrația apei, iar sistemele de canalizare sunt depășite.

„Orașele, din păcate, sunt pe de o parte și sursă a cantități mari de gaze cu efect de seră, în principal orașele emit cel mai mult, dar pe de altă parte reacționează și amplifică schimbarea climatică local, datorită mediului artificial construit. Așa cum s-a și evidențiat până acum, pentru că apa nu mai are unde să se infiltreze. Dar sunt soluții, așa că orașul e parte a problemei și ar trebui să îl facem și parte a soluției.”

Roxana Bojariu: „Valurile de căldură vin tot mai devreme”

Roxana Bojariu a afirmat că deși temperaturile au mai scăzut, riscul nu a trecut: „Vom avea o perioadă un pic mai liniștită zilele ce urmează, pentru că s-a mai răcit un pic, dar nu vom scăpa de ploi.

Săptămâna viitoare am putea avea iarăși fenomene de acest tip. Dar evident, trebuie să urmărim prognozele. Cu cât ne apropiem, cu atât vedem mai clar și nowcastingurile sunt foarte importante, pentru că furnizează detalii despre fenomenele extreme”, a mai avertizat Bojariu.