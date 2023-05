Imaginile video arată cum partizanii ruşi, care au lansat un atac transfrontalier din Ucraina în regiunea rusă Belgorod par să fi folosit vehicule militare fabricate în SUA, inclusiv Humvee-uri şi ceea ce par a fi vehicule internaționale Maxxpro 1224 rezistente la mine.

În imaginile publicate de grupul RDK (Corpul Voluntarilor Ruşi), înainte de incursiunea lor împreună cu membri ai Legiunii pentru Libertatea Rusiei, arată vehiculele într-un convoi înainte de raidul transfrontalier, marcate cu cruci albe – acelaşi simbol folosit de armata ucraineană ca marcaj al forţelor prietene.

În timp ce oficialii ucraineni au fost reţinuţi în legătură cu raidul, sugerând că este vorba de cetăţeni ruşi care luptă împotriva lui Vladimir Putin, acesta va ridica cu siguranţă întrebări cu privire la provenienţa vehiculelor implicate în raid şi la ce ştiau în special SUA cu privire la incursiunea planificată, care marţi a continuat pentru a doua zi la rând.

„Sunt ruși, este țara lor și au dreptul să fie acolo”, a declarat Oleksii Danilov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. „Sunt niște ruși care sunt de partea luminii și care au mers să se ocupe de întunericul care există acum în Rusia”, a mai spus oficialul ucrainean.

The Main Directorate of Intelligence for the Ukrainian Military has released Footage of the “Freedom for Russia Legion and Russian Volunteer Corps” preparing for their Operation in the Belgorod Region of Western Russia earlier today; they appear to have primarily utilized… pic.twitter.com/2T5kYisweC

