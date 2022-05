Noi dovezi ale crimelor de război de la Bucea. „Am căzut și m-am prefăcut că sunt mort”

Război în Ucraina – noi dovezi ale crimelor de război de la Bucea. Mărturiile persoanelor aflate la fața locului și înregistrările video obținute de presa internațională arată cum parașutiștii ruși au executat cel puțin opt bărbați ucraineni într-o suburbie a Kievului pe data de 4 martie, ceea ce reprezintă o potențială crimă de război.

Este ultima dată când bărbații ar fi fost văzuți în viață. În două înregistrări video, parașutiștii ruși îi plimbă pe ucraineni sub amenințarea armei pe o stradă din Bucea, o suburbie a Kievului. Unii dintre prizonieri sunt cocoțați, ținându-se de centurile celor din fața lor. Alții au mâinile deasupra capului. „Mergi spre dreapta, târfo”, a ordonat unul dintre soldați.

Videoclipurile, filmate pe data de 4 martie de o cameră de supraveghere și de un martor aflat într-o casă din apropiere, reprezintă cea mai clară dovadă de până acum că bărbații se aflau în custodia trupelor rusești cu câteva minute înainte de a fi executați, în ceea ce reprezintă, probabil, în fața justiției, o crimă de război.

„Ostaticii stau acolo, lipiți de gard”, a spus o persoană care filma, numărând: „Unu, doi, trei, cu siguranță, patru, cinci, șase…” În total, nouă persoane sunt reținute.

Bărbații sunt forțați să cadă la pământ, inclusiv unul dintre ei care purta un hanorac cu glugă de un albastru strălucitor distinctiv. Videoclipul se încheie. Dar opt martori au povestit pentru The New York Times ce s-a întâmplat în continuare. Soldații i-au dus pe bărbați în spatele unei clădiri de birouri din apropiere, pe care rușii o preluaseră și o transformaseră într-o bază improvizată. S-au auzit focuri de armă. Prizonierii nu s-au mai întors.

O înregistrare video filmată cu drona o zi mai târziu, pe 5 martie, este prima dovadă vizuală care confirmă relatările martorilor oculari. Aceasta arată cadavrele zăcând pe jos lângă clădirea de birouri de pe strada Yablunska nr. 144, în timp ce doi soldați ruși stăteau de pază lângă ele. Printre cadavre, era vizibilă o sclipire de un albastru strălucitor – prizonierul în hanorac albastru.

O fotografie cu cadavrele bărbaților executați care zac într-o curte, unii cu mâinile legate, s-a numărat printre o serie de imagini care au primit atenția globală la începutul lunii aprilie, după ce forțele rusești s-au retras din Bucha. Liderii ruși de la cel mai înalt nivel au negat în mod repetat crimele de război comise la Bucea și au descris imaginile ca fiind „o provocare și un fals”.

Dar o investigație de câteva săptămâni realizată de sursa citată oferă noi dovezi – inclusiv cele trei videoclipuri – că parașutiștii ruși i-au adunat și i-au executat în mod intenționat pe bărbații fotografiați în curte, implicând în mod direct aceste forțe în probabile crime de război. Ministerele de externe și de apărare ale Rusiei nu au răspuns la solicitările de comentarii cu privire la concluziile presei străine.

Pentru a descoperi ce s-a întâmplat cu acești oameni, jurnaliștii de la The New York Times au petrecut săptămâni întregi la Bucha, intervievând un supraviețuitor, martori, medici legiști și oficiali ai poliției și armatei. Reporterii au colectat înregistrări video inedite din ziua execuției – unele dintre singurele dovezi de până acum care să urmărească ultimele mișcări ale victimelor. Jurnaliștii au analizat și postările de pe rețelele de socializare pentru a găsi rapoarte de persoane dispărute, au vorbit cu membrii familiilor victimelor și, pentru prima dată, au identificat toți bărbații executați și motivul pentru care majoritatea dintre ei au fost vizați.

Aceștia erau soți și tați, lucrători de băcănie și de fabrică care trăiau o viață civilă obișnuită înainte de război. Dar, din cauza restricțiilor impuse bărbaților de a părăsi țara, împreună cu hotărârea de a-și proteja comunitățile, majoritatea bărbaților s-au alăturat diferitelor forțe de apărare în zilele dinaintea uciderii lor. Aproape toți locuiau la o distanță de mers pe jos de curtea în care aveau să zacă mai târziu trupurile lor.

Soldații ruși au intrat pentru prima dată în Bucea la sfârșitul lunii februarie, la câteva zile după începerea războiului, în timp ce înaintau spre Kiev. Forțele ucrainene erau pregătite pentru ei. Acestea au devastat parașutiștii ruși aflați în fruntea coloanei într-o ambuscadă. Anunțurile de deces și interviurile cu prizonieri ruși postate de un YouTuber ucrainean indică faptul că cel puțin două unități de parașutiști – Regimentele 104 și 234 de asalt aeropurtat – au suferit pierderi.

Rușii s-au retras și s-au regrupat înainte de a se întoarce pe 3 martie, îndreptându-se spre strada Yablunska, o arteră lungă care traversează orașul. Înregistrările camerelor de securitate obținute de presa internațională arată că soldații, la fel ca și cei care au căzut în ambuscadă la sfârșitul lunii februarie, erau parașutiști. Înregistrarea video îi arată pe aceștia conducând vehicule – precum modelele BMD-2, BMD-3 și BMD-4 – care sunt folosite aproape exclusiv de forțele aeropurtate ruse, potrivit experților de la Institutul Internațional pentru Studii Strategice și de la Institutul Regal al Serviciilor Unite.

Parașutiștii au patrulat în zonă, efectuând căutări din casă în casă și operând în și din strada Yablunska 144, o clădire de birouri cu patru etaje pe care rușii au transformat-o în bază și spital de campanie.

