LIVE TEXT. Război în Ucraina. Ziua 86. Noi dovezi ale crimelor de război de la Bucha. Lukașenko a cumpărat sisteme de rachete de la Putin

UPDATE 12: Lukașenko: Belarus a cumpărat sisteme de rachete din Rusia.

Belarus a cumpărat sisteme de rachete Iskander și S-400 din Rusia, a declarat dictatorul belarus Alexander Lukașenko pentru postul de presă de stat Belta.

Belarus a început, de asemenea, să își construiască propriul sistem de rachete similar cu Iskander, care ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului cu sprijinul Rusiei, a declarat Lukașenko.

UPDATE 11: Rusia refuză să permită transporturi de cereale din Ucraina, ignorând rugămințile de a pune capăt blocadei la Marea Neagră.

Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzya, a declarat în Consiliul de Securitate al ONU că sancțiunile occidentale împotriva Rusiei și alți factori sunt de vină pentru creșterea prețurilor la alimente, nu războiul Rusiei.

UPDATE 10: La o primă întâlnire cu colaboratorii pro-ruși ocupanți din Herson, guvernatorul proclamat de Rusia, Volodymyr Saldo, a declarat că Herson va deveni „în curând, parte” a Federației Ruse.

Forțele ruse desfășoară operațiuni sub pavilion fals în Hersonul ocupat temporar.

Comandamentul Operațional Sud al Ucrainei a informat că forțele rusești folosesc sistemele rusești de apărare aeriană pentru a doborî propriile rachete pentru a da impresia că forțele armate ucrainene bombardează civili.

UPDATE 9: Un consilier al primarului din Mariupol, Petro Andriușcenko, a declarat că colaboratorii pro-ruși din Mariupol sunt ghidați de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei în locul conducerii Donbasului ocupat de Rusia.

UPDATE 8: Reprezentanții ruși din Mariupol se luptă pentru a stabili controlul administrativ al orașului, a informat Institutul pentru Studiul Războiului.

Autoritățile de ocupație ruse și proxy din Mariupol s-ar fi luptat să stabilească controlul administrativ al orașului la 19 mai.

Ruși neidentificați atacă comisariatele militare din Rusia cu cocteiluri Molotov, potrivit analiștilor institutului.

Atacurile din trei localități din regiunea Moscovei din ultimele cinci săptămâni reprezintă, probabil, un protest față de mobilizarea mascată, a precizat Institutul pentru Studiul Războiului.

UPDATE 7: ONU: 3.811 civili au murit în Ucraina de la începutul războiului

Alți 4.278 de civili au fost răniți, a precizat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului într-un raport. Organizația a înregistrat astfel de date începând cu data de 19 mai.

UPDATE 6: În regiunea Cernihiv, la nord de Kiev, satul Desna a fost lovit joi de rachete rusești, soldate cu numeroși morți, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în discursul său din noaptea de joi spre vineri. Desna se află la 65 de kilometri de granița cu Belarus.

„Loviturile rusești asupra regiunii Cernihiv, în special lovitura teribilă asupra Desna, există o analiză a resturilor, mulți morți”, a declarat Volodimir Zelenski.

Există „lovituri constante asupra regiunii Odesa, asupra orașelor din centrul Ucrainei, Donbasul este complet distrus – toate acestea nu au și nu pot avea nicio explicație militară pentru Rusia”, a continuat el.

„Aceasta este o încercare deliberată și criminală de a ucide cât mai mulți ucraineni posibil”, a mai spus el.

Forțele armate ale Ucrainei continuă să avanseze în eliberarea regiunii Harkov, a declarat Volodimir Zelenski.

„În Donbas, ocupanții încearcă să crească presiunea. Este un iad, și nu este o exagerare. Bombardarea brutală și absolut lipsită de sens a orașului Severodonetsk … Au fost 12 morți și zeci de răniți în doar o zi”, a continuat el.

„Bombardarea și atacarea altor orașe, atacurile aeriene și cu rachete ale armatei ruse – toate acestea nu sunt doar lupte în timpul războiului. Aceasta este o încercare deliberată și criminală de a ucide cât mai mulți ucraineni posibil. Să distrugă cât mai multe case, facilități sociale și întreprinderi. Aceasta este ceea ce va califica genocidul poporului ucrainean și pentru care ocupanții vor fi cu siguranță aduși în fața justiției”, a adăugat el.

„Primul proces din Ucraina împotriva unui criminal de război rus a început deja. Și se va încheia cu restabilirea deplină a justiției în cadrul tribunalului internațional. Sunt sigur de asta. Îi vom găsi și îi vom aduce în fața justiției pe toți cei care dau și execută ordine criminale”, a conchis el.

UPDATE 5: Cum arată Rubizhne, din regiunea Luhansk, după atacurile rușilor:

UPDATE 4: Peste 1.000 de mașini care transportau ucraineni au fost împiedicate să treacă pe teritoriul controlat de Ucraina în Zaporizhzhia, potrivit administrației militare regionale, care a informat că mașinile încercau să treacă de punctul de control rusesc din orașul Vasylivka.

„În Vasylivka, ocupanții nu au permis pentru a patra zi consecutiv ca peste 1.000 de mașini să intre pe teritoriul controlat de Ucraina”, se arată în postarea de pe Telegram a administrației, adăugându-se că în mașini se află femei și copii și că majoritatea nu mai au bani pentru mâncare și apă.

„Proprietarii de afaceri din Berdyansk sunt obligați să cumpere bunuri din Crimeea și este necesar să se înscrie într-un convoi de escortă. O astfel de înregistrare îi ajută pe colaboratorii locali să colecteze informații despre cine se întoarce cu bunurile și de la cine se poate colecta ulterior «tributul»”, a informat administrația regională.

O înregistrare video postată pe Telegram de către Centrul pentru comunicații strategice și securitate informațională al guvernului ucrainean arată un șir lung de mașini pe marginea unui drum.

UPDATE 3: Legiunea Internațională de Apărare a Teritoriului din Ucraina informează că voluntarul coreean Ken Rhee a suferit răni pe câmpul de luptă. El a primit tratament medical, dar se va întoarce acasă pentru reabilitare.

UPDATE 2: New York Times a publicat un nou material video care confirmă crimele de război ale Rusiei în Bucha.

Noile dovezi ale crimelor de război obținute de The Times, inclusiv înregistrări video CCTV inedite, arată cum parașutiștii ruși au executat 8 luptători voluntari ucraineni capturați la Bucha în luna martie.

