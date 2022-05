LIVE TEXT. Război în Ucraina. Ziua 85. Proces crime de război: Soldatul rus de 21 ani și-a cerut iertare de la văduva celui pe care l-a ucis. FOTO/VIDEO

UPDATE 32: Procesul lui Vadim Șișimarin, în vârstă de 21 de ani, a fost reluat la Kiev, după o scurtă pauză. Comandantul rus de tancuri a recunoscut că a ucis un civil de 62 de ani.

At today's court hearing, #Russian war criminal Vadim Shishimarin pleaded guilty to shooting a civilian in #Ukraine.

Ivan Maltysev, un alt tânăr de 21 de ani, a povestit instanței cum rușii au fost nevoiți să se retragă pe jos cu răniții după ce coloana lor de tancuri a fost atacată. Când o mașină civilă s-a apropiat, rușii au deschis focul asupra ei „direct” și, potrivit lui Maltysev, au preluat controlul vehiculului.

La aproximativ 500 de metri mai departe, soldații l-au zărit pe Oleksandr Shelipov – victima.

„Fie vorbea la telefon, fie îl scotea, nu-mi amintesc care dintre ele”, a declarat Maltysev în fața instanței, adăugând că își amintește că lui Vadim Shishimarin i s-a ordonat să tragă.

„Nu Vadim a făcut-o. Așa că soldatul, al cărui nume nu îl știu, s-a întors în mașină și a strigat că Vadim trebuie să execute ordinul, altfel vom fi informați mai departe. În acest moment, eram aproape lângă civil și, sub presiune, Vadim a tras. A tras trei sau patru focuri de armă”, a spus tânărul de 21 de ani în fața judecătorilor.

Primul soldat judecat pentru crime de război și-a cerut iertare de la văduva bărbatului pe care l-a ucis

Kateryna Shelipova s-a ridicat în fața instanței și l-a întrebat pe tânărul de 21 de ani ce a simțit atunci când l-a ucis pe soțul ei, Oleksandr, și dacă s-a căit de crima sa. Soldatul și-a recunoscut vina și i-a cerut iertare. „Dar înțeleg că nu vei putea să mă ierți”, a adăugat el.

Kateryna Shelipova nu terminase. „Spuneți-mi, vă rog, de ce ați venit aici? Ca să ne protejați?”, a întrebat ea, citând justificarea lui Vladimir Putin pentru invazia Ucrainei.

„Să ne protejeze de cine? M-ați protejat de soțul meu, pe care l-ați ucis?”, s-a exprimat văduva, fără a primi un răspuns la această întrebare.

„Kateryna mi-a spus că, de fapt, îi părea rău pentru el, dar că nu-l poate ierta pentru această crimă. A auzit împușcăturile care i-au ucis soțul, apoi l-a văzut pe sergentul Șișimarin prin poarta ei – ținând arma în mână. Puțin mai târziu a găsit cadavrul lui Oleksandr pe stradă”, a informat un reporter BBC.

„Pierderea soțului meu reprezintă totul pentru mine”, a spus Kateryna. „El era protectorul meu”.

Vadim Shishimarin susține că nu a vrut să tragă focurile de armă fatale, că a urmat ordinele – amenințat de un alt soldat.

UPDATE 31: Atacul militar asupra satului Tyotkino din regiunea rusă Kursk a vizat o fabrică de etanol, care se află la 2,4 kilometri de granița ruso-ucraineană.

Anterior, Ucraina nu confirmase și nici nu infirmase bombardarea regiunilor de frontieră rusești.

UPDATE 30: Statele Unite refuză să furnizeze sisteme de rachete cu lansare multiplă Ucrainei.

Potrivit unor surse citate de Politico, Casa Albă se teme că astfel de arme vor fi folosite pentru lovituri pe teritoriul Rusiei, ceea ce nu va face decât să extindă și să prelungească conflictul.

Oficialii ucraineni „sunt din ce în ce mai frustrați de rezistența administrației Joe Biden de a furniza sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune fabricate în SUA”, a adăugat Politico, în condițiile în care această armă este esențială pentru a face față Rusiei în Donbas.

Centrul pentru combaterea dezinformării din Ucraina a calificat informațiile drept „un fals informațional rusesc”.

UPDATE 29: Ministerul rus al Apărării nu consideră literele „Z” și „V” drept simboluri militare oficiale, potrivit unui ordin citat de agenția de presă Nexta.

Olaf Scholz: Nu există scurtături pentru aderarea Ucrainei la UE

UPDATE 28: Cancelarul german Olaf Scholz a avertizat că eforturile Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană nu pot fi accelerate, în ciuda războiului declanșat de Rusia.

Adresându-se Bundestag-ului – parlamentul german – înaintea unei reuniuni a liderilor UE, el a declarat că nu există „scurtături” pentru aderarea la blocul comercial și a susținut că o excepție pentru Ucraina ar fi nedreaptă față de țările din Balcani care doresc, de asemenea, să devină membre.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat anterior că ar putea dura „zeci de ani” pentru ca Ucraina să devină stat membru, o evaluare cu care liderul german a fost de acord.

În aprilie, Olaf Scholz a cerut accelerarea cererilor de aderare ale națiunilor din Balcanii de Vest: Albania, Bosnia, Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord și Kosovo.

În declarația sa de joi, el a spus: „De ani de zile, aceste țări au întreprins reforme intensive și s-au pregătit pentru aderare. Respectarea promisiunilor noastre față de ei nu este doar o chestiune de credibilitate. Astăzi, mai mult ca oricând, integrarea lor este, de asemenea, în interesul nostru strategic”.

Incendii de amploare în pădurile din Rusia

UPDATE 27: Suprafața incendiilor de pădure din Rusia s-a dublat în doar patru zile.

Potrivit datelor oficiale, ard 42.000 de hectare de păduri. Experții nu exclud ca în acest an să nu mai fie „nimeni care să stingă pădurile”, deoarece aproape toate echipamentele sunt angajate în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Italia cere încetarea focului în Ucraina

UPDATE 26: Premierul italian Mario Draghi a cerut o încetare urgentă a focului în Ucraina, astfel încât să poată începe negocieri serioase pentru a pune capăt războiului, relatează Reuters.

El a declarat în fața camerei superioare a Romei, Senatul, că o încetare a focului „trebuie să aibă loc cât mai curând posibil”.

Comentariile lui Mario Draghi au fost făcute în contextul dezbaterii privind rolul Italiei în susținerea Ucrainei, care creează tensiuni tot mai mari în cadrul majorității de guvernare a premierului.

Premierul de la Roma a mai spus că este important să se mențină presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni economice „pentru că trebuie să aducem Moscova la masa negocierilor”, potrivit Reuters.

Israelul intervine în sprijinul ucrainenilor răniți

UPDATE 25: Israelul va oferi asistență medicală ucrainenilor răniți.

Ministrul Sănătății, Viktor Lyashko, a anunțat că Israelul va accepta ucraineni răniți pentru tratament și va continua să ofere sprijin medical pentru bolnavii ucraineni de cancer.

UPDATE 24: De la începutul invaziei în Ucraina, 231 de copii au murit și peste 427 au fost răniți, a informat Biroul Procurorului General al Ucrainei.

UPDATE 23: Un monument ridicat în cinstea lui Alexandru Nevski, un vasal al Hoardei de Aur, considerat un erou național al Rusiei, a fost demolat în Harkov, potrivit agenției de presă Nexta.

A monument to Alexander Nevsky was demolished in #Kharkiv, a vassal of the Golden Horde who is considered to be a national hero of #Russia.

UPDATE 22: Un proiect de lege privind crearea mișcării panrusești a copiilor și tinerilor din Rusia sub numele de „Big Change” a fost depus la Duma de Stat. Autorii proiectului de lege sunt deputații din Rusia Unită, printre care deputatul de 28 de ani, fostul activist al Gărzii Tinere a Rusiei Unite Artem Metelev.

Potrivit documentului, obiectivele noii mișcări sunt „promovarea implementării politicii de stat în interesul copiilor, a participării la educație, a activităților de petrecere a timpului liber, formarea viziunii asupra lumii a copiilor pe baza valorilor spirituale și morale tradiționale rusești, dezvoltarea iubirii și respectului pentru Patrie, a sentimentului de responsabilitate personală pentru propriul destin și pentru soarta Patriei pentru generațiile prezente și viitoare”.

Se presupune că participarea la organizație va fi voluntară, iar filialele și sucursalele acesteia ar trebui să apară în toată țara. Toți elevii școlii cu vârsta de 6 ani și mai mult vor fi acceptați în mișcarea „Big Change”.

În cadrul organizației vor fi și adulți – aceștia vor juca rolul de „mentori”.

Rușii suferă pierderi în eforturile de a avansa spre Sloviansk

UPDATE 21: Armata ucraineană a informat că forțele rusești care încearcă să pătrundă în Sloviansk, în regiunea Donețk din estul Ucrainei, au suferit pierderi și s-au retras.

În ciuda atacurilor de artilerie și de rachete ale forțelor rusești pe un front larg în ultimele 24 de ore, nu există semne că acestea ar fi cucerit noi teritorii.

„Inamicul a desfășurat activități de luptă în zona Velyka Komyshuvakha cu sprijinul artileriei; nu a avut succes, a suferit pierderi semnificative în unele zone și a fost forțat să se retragă pe pozițiile ocupate anterior”, a susținut Statul Major General al forțelor armate ucrainene.

În zona Velyka Komyshuvakha au avut loc lupte de la sfârșitul lunii aprilie – de când rușii au preluat controlul asupra Izium și au încercat să împingă spre Sloviansk – dar liniile frontului s-au schimbat puțin.

UPDATE 20: Agenția de presă TASS îl citează pe Denis Pușilin, șeful autoproclamatei Republici Populare Donețk din estul Ucrainei, declarând că mai mult de jumătate dintre luptătorii ucraineni care se aflau în interiorul uzinei siderurgice Azovstal din Mariupol au părăsit complexul.

Rapoartele nu sunt clare în ceea ce privește numărul exact al luptătorilor și nu au putut fi verificate în mod independent. A existat o confuzie cu privire la numărul exact de luptători care se aflau asediați în uzină.

Ieri, Rusia a afirmat că 959 de militari ucraineni s-au predat, dintre care 51 au fost duși la spital. Restul au fost trimiși într-o fostă colonie de prizonieri din orașul Olenivka, într-o zonă controlată de Rusia din regiunea Donețk.

UPDATE 19: Președintele SUA, Joe Biden, se va întâlni la Washington cu președintele Finlandei, Sauli Niinisto, și cu prim-ministrul Suediei, Magdalena Andersson, pentru a discuta despre candidaturile lor la aderarea la NATO.

SUA sprijină eforturile ambelor națiuni de a se alătura alianței occidentale de apărare. Dacă acestea vor reuși să adere, NATO va avea 32 de state membre.

Cele două țări nordice și-au depus candidaturile în contextul invaziei Rusiei, ceea ce a atras avertismente din partea Kremlinului, care a afirmat că acest demers nu va aduce stabilitate în Europa.

Finlanda are o graniță comună de 1.300 km cu Rusia.

Turcia se opune cererilor celor două țări, acuzându-le că adăpostesc extremiști anti-turci. Însă Regatul Unit și alte câteva țări NATO au oferit asigurări de securitate Finlandei și Suediei în timp ce cererile lor sunt examinate, angajându-se să le ajute în cazul în care se confruntă cu o agresiune.

UPDATE 18: O persoană a fost ucisă și mai multe au fost rănite în bombardamentul unui sat rusesc din apropierea graniței cu Ucraina, potrivit guvernatorului regiunii ruse Kursk. Roman Starovoyt a declarat că și Tyotkino a fost vizat de ruși.

Starovoyt a postat pe canalul său de Telegram următorul mesaj: „Încă un atac inamic asupra Tyotkino, care a avut loc în zori, din păcate, s-a încheiat cu o tragedie”.

Victima a fost un șofer de camion care aducea materii prime la o distilerie, potrivit guvernatorului.

„Inamicul a efectuat mai multe lovituri asupra acestei instalații”, a spus Starovoyt.

Este al doilea deces raportat oficial de autoritățile ruse, după ce o persoană ar fi fost ucisă în regiunea Belgorod, pe 11 mai. Guvernatorii regionali ruși raportează în mod regulat despre bombardamente pe teritoriul rus.

Rusia susține că un total de 1.730 de luptători s-au predat la Azovstal

UPDATE 17: Ministerul rus al Apărării a informat că 1.730 de luptători s-au predat la uzina Azovstal, începând de luni.

Bilanțul include alți 771 care s-au predat, spun rușii, în ultimele 24 de ore. 80 au fost răniți.

Ministerul rus al Apărării spune că „cei care au nevoie de tratament internat primesc asistență în instituțiile medicale” din Novoazovsk și Donețk.

Comitetul Internațional pentru Crucea Roșie a declarat că a înregistrat acum „sute” de prizonieri de război ucraineni care au părăsit uzina siderurgică Azovstal în această săptămână.

UPDATE 16: Ministerul britanic al Apărării a publicat informarea zilnică privind războiul din Ucraina. Astăzi, Marea Britanie se concentrează asupra situației din cadrul armatei ruse.

Ministerul susține că generalul-locotenent Serhiy Kisel a fost suspendat pentru că nu a reușit să captureze Harkovul, iar viceamiralul Igor Osipov a fost suspendat de la comanda Flotei Mării Negre.

De asemenea, Ministerul Apărării din Marea Britanie a informat că șeful Statului Major General rus, Valeriy Gerasimov, care ar putea fi încă în funcție, ar fi pierdut încrederea lui Vladimir Putin.

„O cultură a mușamalizării și a țapului ispășitor este probabil răspândită în cadrul sistemului militar și de securitate rusesc. Mulți oficiali implicați în invazia Ucrainei vor fi probabil din ce în ce mai mult distrași de eforturile de a evita vinovăția personală pentru eșecurile operaționale ale Rusiei”, se arată în informarea Ministerului Apărării din Marea Britanie.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 May 2022

UPDATE 15: Serhiy Haidai, guvernatorul ucrainean al orașului Luhansk, a publicat ultima sa evaluare a evenimentelor de peste noapte din Ucraina.

„În cursul zilei de 18 mai, rușii au folosit avioane pentru a distruge obiecte civile în zonele așezărilor Loskutivka, Katerynivka și Orikhove. Ei au efectuat atacuri în zonele Ustynivka și Zolotoho-4, dar nu au avut succes. Așezările au numeroase distrugeri.

De asemenea, s-au înregistrat pagube la case în Vrubivka, Nyrkovo și Komyshuvas.

După cum s-a raportat anterior, în Lysychansk, ieri după-amiază, rușii au tăiat o substație electrică puternică. Zona a rămas fără lumină.

Șaisprezece atacuri inamice au fost respinse în Luhansk și Donețk noaptea trecută, opt tancuri, șaptesprezece unități de vehicule blindate de luptă, patru vehicule blindate speciale și șase vehicule inamice convenționale au fost distruse. Unitățile de apărare aeriană au doborât un vânător-bombardier inamic Su-34”, se arată în mesajul publicat de guvernatorul Luhansk pe Telegram.

Informațiile nu au fost verificate în mod independent.

UPDATE 14: Forța de apărare teritorială a Ucrainei a informat că luptătorii săi au aruncat în aer un tren blindat care transporta trupe rusești. Cu toate acestea, un consilier al președintelui Volodimir Zelenski a declarat ulterior că presupusul atac din apropierea orașului Melitopol, ocupat în sudul Ucrainei, a fost limitat la șinele din apropierea trenului.

Forța de apărare – ramura rezervistă a forțelor armate ucrainene – a informat că explozibilii au fost detonați sub un vagon de tren care transporta personal militar. Aceasta nu a oferit detalii cu privire la amploarea pagubelor, potrivit Reuters.

Câteva ore mai târziu, consilierul prezidențial Oleksiy Arestovych a declarat: „Partizanii au reușit, deși nu au aruncat în aer trenul blindat în sine, rușii au scăpat ușor”.

Ce a spus George Bush despre războiul declanșat de Putin

UPDATE 13: La un eveniment organizat miercuri în Dallas, fostul președinte al Statelor Unite George Bush a criticat sistemul politic rus.

„Rezultatul (războiului – n.r.) este o absență a verificărilor și echilibrului în Rusia și decizia unui singur om de a lansa o invazie brutală și complet nejustificată în Irak”, a spus George Bush.

„Vreau să spun… în Ucraina”, s-a corectat rapid George Bush.

Fostul președinte SUA a autorizat invazia Irakului în 2003 pentru a distruge presupusele arme de distrugere în masă care nu au fost găsite niciodată. Conflictul prelungit a condus la moartea a sute de mii de oameni și strămutarea multor altora.

Volodimir Zelenski râde pe seama laserelor despre care Rusia susține că pot să ardă drone

UPDATE 12: Presupusele arme „laser” ale Rusiei indică „eșecul complet al invaziei”, a transmis președintele Ucrainei, după ce Rusia a informat că a desfășurat în regiune o „nouă generație de lasere”, care pot să ardă drone.

Volodimir Zelenski a comparat în mod batjocoritor afirmațiile Rusiei cu „armele minune” pe care Germania nazistă le-a prezentat în încercarea de a evita pierderea celui de-al Doilea Război Mondial.

UPDATE 11: Ucraina respinge discuțiile privind centrala nucleară din Zaporizhzhia care ar putea furniza energie electrică Rusiei.

Operatorul de stat ucrainean al rețelei electrice Ukrenergo a respins afirmația Rusiei potrivit căreia o centrală nucleară Zaporizhzhia, care a fost închisă de ruși, ar furniza energie electrică Rusiei.

„Sistemul energetic al Ucrainei nu are în prezent nicio conexiune fizică cu sistemul energetic al Rusiei. Prin urmare, furnizarea de energie electrică de la centralele electrice ucrainene către Rusia este în prezent fizic imposibilă”, a susținut Ukrenergo într-un comunicat de presă.

UPDATE 10: Polonia va trimite 25.000 de tone de benzină în Ucraina.

Ministrul Economiei, Iuliia Svyrydenko, a declarat că Ucraina va primi combustibil începând de săptămâna viitoare, relatează serviciul de radiodifuziune Polskie Radio.

UPDATE 9: Numărul victimelor înregistrate în Bakhmut, după ce o rachetă rusă a lovit o clădire rezidențială, crește. Forțele armate ale Rusiei au ucis 5 civili, printre care se numără și un copil în vârstă de 2 ani.

UPDATE 8: Pliante cu inscripția „Pregătiți-vă! Cunoaștem toate rutele de patrulare! Herson este Ucraina” au fost afișate în mai multe regiuni din Hersonul ocupat de ruși.

În urmă cu doar o zi, vicepremierul rus Marat Khusnullin a încercat să forțeze locuitorii ucraineni să dea mâna cu rușii, promițându-le acestora relații frățești și parteneriate cu beneficii – dacă se vor alătura „familiei rusești”.

UPDATE 7: Alexei Zuyets, prorectorul Universității Financiare din cadrul Guvernului Rusiei a afirmat că Donbas va deveni o regiune agricolă, deoarece industria sa a fost distrusă.

Criza alimentară ar putea dura ani de zile

UPDATE 6: Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că penuria de alimente încurajată de războiul din Ucraina ar putea conduce la „malnutriție și foamete în masă, criză care ar putea dura ani de zile” în întreaga lume.

Luând cuvântul la un summit alimentar la New York, Guterres a implorat Rusia să ridice blocada din Marea Neagră, care împiedică transporturile de cereale ucrainene către piețele de peste mări.

„Să fim clari: nu există o soluție eficientă la criza alimentară fără reintegrarea producției alimentare a Ucrainei. Rusia trebuie să permită exportul în condiții de siguranță și securitate al cerealelor stocate în porturile ucrainene”, a spus Guterres.

Cu toate acestea, el a precizat că poartă discuții „intense” cu Rusia pentru a încerca să găsească o soluție.

Ucraina și Rusia produc 30% din grâul din lume, iar experții sunt îngrijorați că o lipsă de aprovizionare va însemna că milioane de oameni vor suferi de foame.

De asemenea, blocada a exacerbat prețurile deja ridicate ale cerealelor, grâul aproape dublându-se în ultimul an. Prețurile ridicate la energie – cauzate, de asemenea, în parte de război – au făcut ca producția de îngrășăminte să fie mai scumpă, ceea ce a dus la creșterea prețurilor.

G7 discută despre cum să rezolve situația financiară a Ucrainei

UPDATE 5: Miniștrii de finanțe din G7 se vor reuni astăzi în Germania, în speranța că vor elabora un plan de susținere a economiei Ucrainei, devastată de război.

Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a declarat, înaintea reuniunii de la Koenigswinter, că ceea ce s-a convenit până acum „nu este suficient” și a făcut apel la partenerii americani „să ni se alăture pentru a-și spori sprijinul financiar”.

Statele Unite ale Americii au aprobat un alt pachet de 40 de miliarde de dolari pentru a umple cuferele și depozitele militare ale Kievului.

Japonia a anunțat joi dimineață că va dubla ajutorul pentru Ucraina la 600 de milioane de dolari, într-o acțiune coordonată cu Banca Mondială.

UPDATE 4: Forțele ucrainene au bombardat, în zorii dimineții, un sat rusesc din apropierea graniței dintre cele două țări, ucigând cel puțin un civil, a declarat guvernatorul regional.

Obuzele au lovit o fabrică de alcool din satul Tyotkino din regiunea Kursk și alte câteva clădiri, a scris Roman Starovoit pe aplicația de mesagerie Telegram.

UPDATE 3: Alianța NATO nu se așteaptă la câștiguri semnificative pentru niciuna dintre cele două părți de pe câmpul de luptă din Ucraina în următoarele săptămâni, a declarat un oficial militar NATO care are cunoștință de informații.

„Cred că vom fi într-un impas pentru o vreme”, a spus oficialul, într-o intervenție televizată la CNN.

Potrivit oficialului, discuția actuală în cadrul NATO este că impulsul s-a schimbat semnificativ în favoarea Ucrainei, iar dezbaterea în cercurile NATO se referă acum la posibilitatea ca Kievul să recucerească Crimeea și teritoriile din Donbas, confiscate de Rusia și, respectiv, de separatiștii susținuți de Rusia, în 2014.

„Cred că ar putea (să recucerească Crimeea și Donbas – n.r.), da. Nu acum, nu curând, dar dacă pot continua lupta, cred că da. Mă întreb dacă ar trebui, de fapt, să lupte pentru a-și recăpăta teritoriul”, a spus oficialul, făcând referire la o potențială reacție din partea populației locale în unele dintre aceste zone.

Retrocedările declanșează o critică rară a războiului de către ruși

UPDATE 2: Performanța armatei ruse în Ucraina nu a fost deloc impresionantă, potrivit evaluărilor serviciilor de informații occidentale – iar acest punct de vedere câștigă teren în rândul unora din Rusia însăși.

Trei bloggeri militari ruși s-au lansat brusc în critici acuzatoare la adresa operațiunii și, în special, a dezastrului provocat de traversarea eșuată a râului Siverskyi Donets săptămâna trecută. Cei trei bloggeri au împreună peste 3 milioane de abonați pe Telegram.

Astfel de critici publice la adresa operațiunii militare din Ucraina sunt foarte rare. Kremlinul insistă asupra faptului că campania se desfășoară conform programului.

Criticile par să fi fost declanșate de un catalog de eșecuri, cel mai grav fiind încercările dezastruoase de a traversa punctul de trecere Siverskyi Donets săptămâna trecută. Imaginile din satelit arată că cel puțin 70 de vehicule blindate și tancuri rusești au fost distruse și este posibil ca sute de soldați să fi fost uciși.

În seara zilei de 12 mai, Iuri Kotenok, un corespondent militar rus proeminent, a postat relatări și imagini ale trecerii eșuate, inclusiv una de la o sursă ucraineană.

Kotenok, care are aproape 300.000 de abonați pe canalul său de Telegram, a repostat un cont care îl critica pe ofițerul rus responsabil și îl acuza că a înghesuit atât de multe vehicule într-o zonă mică de lângă râu.

Ca răspuns la criticile unor abonați, Kotenok a replicat: „Dacă vreți basme, atunci ați venit în locul nepotrivit. În acest caz, ar trebui să mergeți la oficialități”. El a spus că rolul său este „să ofere o evaluare corectă, să vorbească de bine despre bine și de rău despre rău, dar să spună ADEVĂRUL”.

Colonelul care l-a criticat pe Putin la TV și-a schimbat declarațiile

UPDATE 1: Colonelul rus în retragere Mihail Khodarenok a declarat că orice discuție despre capacitatea Ucrainei de a contraataca rușii o „mare exagerare”, la doar o zi după ce a criticat operațiunile militare ale Rusiei în Ucraina, afirmând că situația pentru Rusia ar putea să se înrăutățească.

Vorbind la un canal de televiziune de stat rusesc, Khodarenok a declarat: „Când oamenii vorbesc despre faptul că Ucraina a dobândit capacitatea de a contraataca, ei bine, este o mare exagerare. Iar în ceea ce privește acțiunile comandamentului nostru suprem, există toate motivele să credem că punerea în aplicare a acestor planuri va oferi Ucrainei, în viitorul foarte apropiat, o surpriză neplăcută”.

El a mai spus că ar fi imposibil ca forțele armate ucrainene să obțină supremația aeriană în următoarele câteva luni, iar în ceea ce privește obținerea supremației navale, el a spus că, „în timp ce Flota noastră din Marea Neagră se află în Marea Neagră, ca Flota ucraineană din Marea Neagră să aibă supremația este exclusă”.

Marți însă, Khodarenok a declarat că informațiile care se răspândesc despre o „prăbușire morală sau psihologică” a forțelor armate ucrainene nu sunt nici măcar aproape de realitate”, precizând că Ucraina ar putea înarma un milion de oameni și că Rusia trebuie să ia în considerare acest lucru în calculele sale operaționale și strategice.

(Redactor: Dumitru Pânzaru)

Știre inițială: Război în Ucraina. Ziua 85. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a reiterat, miercuri, că extinderea NATO va depinde de faptul că Finlanda și Suedia vor arăta respect față de sensibilitățile turcești privind terorismul.

Guvernul Republicii Cehe a aprobat în unanimitate aderarea la NATO a Finlandei și Suediei – la doar câteva ore după ce cele două țări și-au depus cererile. Premierul Petr Fiala a declarat miercuri că salută deciziile națiunilor scandinave de a se alătura alianței. El a adăugat că armatele lor îndeplinesc pe deplin toate criteriile de aderare necesare. Protocolul de aderare trebuie încă ratificat de ambele camere ale Parlamentului ceh, ceea ce se așteaptă să se întâmple în curând. Fiala a spus că nu anticipează niciun obstacol, întrucât partidele la guvernare dețin majoritatea în ambele camere ale parlamentului.

Un soldat rus pledează vinovat la procesul pentru crime de război din Ucraina

Un soldat rus în vârstă de 21 de ani care se confruntă cu primul proces pentru crime de război de când Moscova a invadat Ucraina a pledat vinovat miercuri pentru uciderea unui civil neînarmat. Sgt. Vadim Shishimarin ar putea primi închisoare pe viață pentru că a împușcat în cap un bărbat ucrainean de 62 de ani prin geamul deschis al unei mașini în regiunea de nord-est Sumy pe 28 februarie, la patru zile după invazie.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, s-a întâlnit miercuri cu noul ambasador al Ucrainei, Volodimir Tolkach și l-a asigurat că va oferi tot ajutorul posibil țării devastate de război. El a spus că țara din Balcani va lua parte la reconstrucția Ucrainei. Vorbind cu noul ambasador, acesta și-a exprimat regretul față de situația actuală din Ucraina și l-a informat despre pozițiile guvernului sârb și ale Consiliului Național de Securitate. Președintele sârb a spus că respectă întotdeauna integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei conform principiilor de bază ale dreptului internațional cuprinse în Carta Națiunilor Unite.

Rusia atacă școlile din Donețk. Guvernul acuză trupele că folosesc bombe cu fosfor interzise

Guvernatorul local și șeful Administrației Militare Regionale Donețk, Pavlo Kyrylenko, a acuzat forțele ruse că folosesc bombe cu fosfor interzise în școlile din Avdiivka. Potrivit acestuia, incidentul s-a petrecut miercuri și a adăugat că oamenii din interior au reușit să scape înainte ca școala să fie arsă din temelii.

Governor: Russians hit school in Avdiivka with banned phosphorus bombs. People inside managed to escape before the school was burned to the ground, Pavlo Kyrylenko, the local governor and head of the Donetsk Regional Military Administration, said on May 18.

Uzina Azovstal va fi demolată, spune liderul separatist de la Doneţk

Liderul separatist de la Donețk, Denis Pușilin, a spus că uzina Azovstal va fi demolată. Aceasta este aceeași fabrică în care Ministerul rus al Apărării a susținut că 694 de soldați ucraineni s-au predat în ultimele 24 de ore.

Ministerul rus al Apărării a distribuit miercuri imagini cu artileria grea trăgând în poziții ucrainene. Se spunea că obuzierele autopropulsate Msta-S și Akatsia-M trăgeau asupra centrelor de comandă ucrainene. Anterior, ministerul a postat un videoclip cu un sistem de rachete de apărare aeriană Tor-M2U în acțiune.

Pe fondul războiului necruțător, forțele ruse au bombardat regiunea Donețk de cel puțin 28 de ori în ultimele 24 de ore, a informat Kyiv Independent. Obuzele invadatorilor au ucis o persoană, au rănit copii de 9 ani și au distrus 52 de clădiri civile.

Russian attacks kill 1 person, wound 3 children in Donetsk Oblast. Russians shelled Donetsk Oblast 28 times in the last 24 hours, destroying 52 civilian buildings, the National Police reported on May 18. One of the injured children is 9 years old.

Rusia: Aproape 1.000 de luptători ucraineni au părăsit uzina de la Mariupol

Ministerul rus al Apărării spune că aproape 1.000 de militari ucraineni ascunși în ultimul lor bastion din Mariupol s-au predat. Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, generalul-maior Igor Konașenkov a declarat miercuri că 694 de soldați ucraineni de la uzina de oțel Azovstal s-au predat în ultimele 24 de ore. Asta aduce la 959 totalul trupelor ucrainene care au părăsit fabrica săptămâna aceasta.

(Redactor: Antonia Hendrik)