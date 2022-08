Noi dezvăluiri despre tragediile din viața legendarului actor Marlon Brando. În spatele imaginii sale, o existență marcată de mizerie

Existența lui Marlon Brando a fost una de abuz, tragedie și un declin aparent peren, aproape un paradox pentru un actor care s-a înecat în adorație și laude aproape toată viața.

De la copilăria sa zbuciumată până la ascensiunea sa către faimă – și la căderea ulterioară – până la prăbușirea familiei sale și la finalul său, neremarcabil, puține lucruri din viața lui inspiră gelozie.

Părinții lui Marlon Brando au avut de-a face cu demonii

Marlon Brando s-a născut în Nebraska în 1924. Părinții săi au dat drumul demonilor asupra tânărului Brando. Ambii erau alcoolici, potrivit actorului, cu „tatăl său tiran” predispus la accese de furie violentă atât împotriva lui Jr. cât și a mamei sale. Dincolo de aceasta, Brando Sr. și-a criticat fiul necruțător, impregnându-l cu un sentiment de nesiguranță și inferioritate care avea să rămână cu el pentru totdeauna. Iar mama lui și-a înecat durerile cu alcool.

Brando însuși a susținut că dificultățile pe care le-a avut cu Hollywood-ul, faima și autoritatea care i-au afectat întreaga sa viață au provenit din această copilărie. Șirul povești de iubire a avut și ele de suferit. A avut un complex de abandon datorită mamei sale, așa că deseori și-a distrus relațiile înainte ca acestea să-și urmeze cursul. Brando și-a dat seama că i-ar fi fost mai bine într-un orfelinat.

Marlon Brando, tânărul rebel

Copilăria ulterioară a lui Marlon Brando – când era cunoscut sub numele de „Bud” – a fost la fel de tumultoasă ca și educația sa timpurie. La o vârstă fragedă, Bud a dovadă de talent pentru actorie, câștigând o reputație de mimetism, dar talentul lui a fost umbrit de comportamentul său. Brando era mai bine cunoscut pentru tendințele sale violente la școală și în cele din urmă a fost expulzat din Libertyville High School pentru că și-a plimbat motocicleta prin holurile scolii.

Brando a fost trimis apoi la Shattuck Military Academy, unul dintre cele mai bune școli-internat din Midwest. Acolo, el și-a câștigat reputația ca un fals și un necinstit. Un profesor de la școală, Earle Wagner, a fost primul care i-a recunoscut potențialul pe scenă și l-a luat pe tânărul Brando sub aripa sa.

Metoda infailibilă a lui Marlon Brando

De-a lungul deceniilor care au urmat, Marlon Brando a devenit cunoscut ca unul dintre cei mai mari actori privind metodele sale. Potrivit lui Tony Curtis, el este „epitomul actorilor de astăzi și toți actorii din anii 1950 l-au imitat”. Există zeci de povești care plutesc în jurul Hollywood -ului despre cum și-a pus talentul în acțiune. În filmul On the Waterfront din 1954 , el a improvizat folosind o mănușă pentru a se juca cu personajul Evei Marie Saint, după ce aceasta a scăpat-o în timpul unei repetiții.

În Truckline Cafe, personajul lui Brando trebuia să apară pe scenă după ce a ieșit dintr-un lac înghețat. În fiecare noapte, înainte de acea scenă, Brando urca și cobora scările până când îi lipsea suflarea înainte de a-l pune pe un asistent să-i arunce peste cap o găleată cu apă cu gheață. În timp ce se pregătea pentru un rol în The Men al lui Fred Zinnemann, Brando a refuzat să-și lase patul sau scaunul cu rotile într-un spital pentru veterani pentru a surprinde mentalitatea unui veterinar rănit. Profesoara lui, Elia Kazan, ar spune despre tânărul Brando că „parcă și-ar fi purtat propriul reflector”.

Marlon Brando a declarat război Hollywood-ului

Nașul a fost filmul care i-a salvat cariera lui Marlon Brando. Portretul lui despre patriarhul nemilos, dar profund protector al mafiei din New York, Don Corleone, este iconic. Box-office-ul l-a răsplătit: Nașul a câștigat 135 de milioane de dolari numai în Statele Unite, a devenit cunoscut drept unul dintre cele mai mari filme ale cinematografiei și i-a asigurat un al doilea premiu Oscar.

Însă, avea să ia o decizie care a șocat lumea de la Hollywood. Chiar înainte de cea de-a 45-a ceremonie de decernare a premiilor, Brando a anunțat că va boicota ceremonia și o va trimite pe Sacheen Littlefeather, o actriță nativ americană relativ obscură, să ia premiul în locul lui. Littlefeather a transmis dezgustul lui Brando față de tratamentul de la Hollywood față de nativii americani. Apariția a fost urmată de un torent de critici adresate lui Brando și Littlefeather de industria filmului, dar a adus la cunoștință o problemă serioasă la peste 85 de milioane de oameni. Rămâne una dintre cele mai de impact declarații din istoria Oscarului.

Marlon Brando a avut o viață amoroasă lungă şi complicată

Încurcăturile romantice ale lui Marlon Brando au fost, așa cum v-ați aștepta, la fel de turbulente ca și restul vieții lui. A fost căsătorit de trei ori cu Anna Kashil, Movita Castaneda și Tarita Teriipaia și a avut copii cu fiecare. Brando a întreținut și o aventură de 14 ani cu o servitoare pe nume Maria Cristina Ruiz. Au avut trei copii. Inclusiv câteva adopții pe parcurs, numărul total confirmat de copii al lui Brando este de 11, deși ar putea fi mult mai mare.

Brando a avut, de asemenea, mai mult de câteva aventuri, atât în ​​interiorul, cât și în afara căsătoriilor sale. Există zvonuri despre aventuri cu Jackie Kennedy, Richard Pryor, Jackie Collins, Marilyn Monroe, James Dean, James Baldwin, Shelley Winters și Heidi Fleiss. Multe dintre aceste relații au fost marcate cu tragedii. Rita Moreno cu care Brando a avut o aventură, a dezvăluit de atunci că timpul petrecut împreună a fost pătat de înșelăciune, trădări emoționale, abuzuri fizice, un avort ilegal și o tentativă de sinucidere. Pentru bărbații și femeile cu care s-a culcat, atingerea lui Brando ducea adesea la dezastru.

Ultima plecăciune a lui Marlon Brando

Ultimii ani ai lui Marlon Brando nu au fost glorioși. A apărut într-o mână de filme în anii ’80 și ’90 , inclusiv The Formula, Christopher Columbus: The Discovery și The Island of Dr. Moreau . Cele mai multe dintre acestea au fost criticate și niciunul nu a reușit la box office, eșecurile sale fiind agravate de faptul că numele lui Brando apare adesea pe lista nominalizaților la Golden Raspberry Awards.

Mass-media s-a concentrat aproape în întregime pe familia sa, în special pe Christian și Cheyenne, iar sănătatea lui a început să scadă grav, nu în ultimul rând din cauza obezității. Al doilea declin al lui Brando atinsese un prag. În vara lui 2004, Brando a murit de o fibroză pulmonară la un spital din Los Angeles, avea 80 de ani. A lăsat în urma lui o moștenire marcată atât de violență, de moarte și de boală, cât și de rebeliunea, farmecul și talentul său inimitabil, scrie grunge.com.