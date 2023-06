Noi detalii ies la iveală în cazul bărbatului care a lovit, intenționat, mașina în care se afla soția și fiica sa. Bărbatul i-a spus fetiței la telefon că îi va omorî mama

Duminică, în jurul orei 20:00, pe strada Depoului din Vișeu de Jos, județul Maramureș, un bărbat intră intenționat cu mașina în autoturismul în care se afla soția și fiica lor de doar 9 ani. Cei doi soți veneau din sensuri opuse, iar bărbatul a lovit frontal mașina în care se afla femeia și fetița.

„Victima, o femeie, în vârstă de 31 de ani, din Vişeu de Jos le-a declarat poliţiştilor că soţul său a provocat intenţionat accidentul, întrucât se află în proces de divorţ, iar după accident acesta a continuat să o agreseze fizic (…) Ambii conducători auto au fost testaţi alcoolscopic, rezultatele fiind zero”, au transmis reprezentanii IPJ Maramureş.

Joi, 8 iunie, cei doi soți au stat mai multe ore la audieri și au povestit ce s-a întâmplat în familia lor și cum s-a ajuns la acest incident. Soția a obținut un ordin de protecție pentru șase luni, iar bărbatul a fost dus la audieri la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș. La ieșirea de la Judecătoria Vișeu de Sus, femeia a povestit ce s-a întâmplat duminică.

Apropiații bărbatului susțin că soția acestuia îl înșela

Soția a spus jurnaliștilor că soțul a accelerat mașina atunci când a văzut autoturismul ei și s-a urcat peste ele. Accidentul a fost unul frontal. Femeia a mai mărturisit că pe numele soțului ei nu a fost emis niciun ordin de protecție înainte de incidentul de duminică. Soții se află în divorț din luna decembrie.

Apropiații bărbatului susțin că nu ar fi intrat cu mașina în autoturismul soției sale dacă ar fi știu că fetița lor este cu mama sa. Un bărbat din anturajul acestuia a spus că prietenul său s-ar fi înfuriat pentru că soția sa avea un amant.

„Ea avea un amant la peco, a venit cu fata și i-a spus frumos să o ia de aici, l-a enervat, era aici cu prietenii și a sărit din mers să își ducă fetița acasă dacă are amant, s-a enervat și s-a tamponat”, spune apropiatul bărbatului, potrivit Pro TV.

Bărbatul a sunat-o pe fiica sa de 9 ani și i-a spus că îi va omorî mama

După incident, femeia a vorbit pentru prima dată despre cele întâmplate. Aceasta susține că bărbatul ar fi sunat-o pe fiica lor de 9 ani și i-ar fi spus acesteia să îi transmită mamei că o va omorî. În ciuda declarațiilor făcute de apropiații bărbatului, femeia susține că soțul știa că fiica lor se află în mașină.

„El a sunat-o pe fetiţă şi i-a zis în felul următor: „Sun-o pe maică-ta să vină să te ia, că eu o omor”.

Fata m-a sunat pe mine plângând, „Mami m-a sunat el, aşa s-a exprimat, şi mi-a zis să vii să mă iei, că el te omoară. Am zis „Vin imediat”, am întors, că eram în centru în Vişeu de Sus, am mers la fată, am luat-o în maşină şi am mers către casă.

Soţul staţiona în faţa casei la nişte vecini. În momentul în care m-a văzut în maşină şi conştient fiind că am fost după fată, a accelerat maşina, ne-a lovit frontal, după care fetiţa speriată a ieşit din maşină, strigând „Tati, ce-ai făcut?””, a povestit femeia la Antena 3 CNN.