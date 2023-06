Femeia din Vişeu de Jos atacată de soţ cu maşina scoate la iveală noi detalii. De ce a vrut să o omoare

Bărbatul din Vişeu de Jos care a fost aproape să îşi omoare soţia şi fiica de 10 ani este acum liber. Acesta a lovit intenţionat cu o maşină de teren automobilul în care se aflau cele două. Apoi, el a bătut-o pe partenera sa în văzul tuturor.

Femeia a spus că fetița ei a avertizat-o că soțul vrea să o omoare și că a lovit-o cu mașina în doar câteva secunde.

„El a sunat-o pe fetiţă şi i-a zis în felul următor: „Sun-o pe maică-ta să vină să te ia, că eu o omor”. Fata m-a sunat pe mine plângând, „Mami m-a sunat el, aşa s-a exprimat, şi mi-a zis să vii să mă iei, că el te omoară. Am zis „Vin imediat”, am întors, că eram în centru în Vişeu de Sus, am mers la fată, am luat-o în maşină şi am mers către casă. Soţul staţiona în faţa casei la nişte vecini. În momentul în care m-a văzut în maşină şi conştient fiind că am fost după fată, a accelerat maşina, ne-a lovit frontal, după care fetiţa speriată a ieşit din maşină, strigând „Tati, ce-ai făcut?”, a povestit femeia la Antena 3 CNN.

A bătut-o cu bestialite în stradă

Bărbatul nu s-a oprit aici, ba chiar a început să o bată cu bestialitate. Femeia a spus că soțul său nici măcar nu a vrut să vadă dacă fetița lor este bine, ci să o omoare pe ea. Aceasta ar fi fost salvată de vecini.

„Eu am coborât din maşină, mi-am, dat jos centura, iar în momentul acela a început să mă atace, să mă lovească cu pumnii, cu picioarele, m-a dat cu capul de maşină. Am primit numeroase lovituri la coaste, la cap, mâini, după care au venit vecinii de acolo în ajutor. Intenţia lui a fost să mă lovească şi primul lucru pe care l-a făcut a sărit la bătaie, nicidecum să vadă dacă fetiţa e bine”, mai spune mama fetei.

Poliţia a anunțat că s-a deschis un dosar penal pentru violenţă în familie şi tentativă de omor. Procurorii consideră că este vorba doar despre accident rutier produs din culpă. Bărbatul a fost lăsat în libertate, chiar dacă camere de supraveghere au surprins momentul în care acesta și-a bătut soția.