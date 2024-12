Sport Noi detalii despre moartea lui Helmuth Duckadam. Lua și 18-22 de pastile pe zi







Helmuth Duckadam, portarul Stelei, supranumit „Eroul de la Sevilla”, a murit, la vârsta de 65 de ani în timp ce se afla la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” pentru efectuarea unei intervenții chirurgicale.

Helmuth Duckadam lua și 22 de pastile pe zi

Înainte să moară, legendarul portar al Stelei a recunoscut că ia 18-22 de pastile pe zi și că plătește între 5.000 şi 8.000 de euro, anual, pe medicamente. Duckadam a spus că nu îi este ușor, dar că nu are ce să facă.

„Eu, de 40 de ani încoace, iau 18-22 de pastile pe zi. Am 4 operaţii pe artere, iar ultima a fost pe cord deschis. A fost decontată de Casa de Asigurări. Dar, oricum, eu cheltuiesc între 5.000 şi 8.000 de euro, anual, pe medicamente. Nu-mi este uşor, dar nu vreau să mă plâng. Acum mă aflu în perioada de recuperare, nu pot conduce nici maşina…”, a afirmat Duckadam, potrivit sportpesurse.ro.

A fost operat recent

La jumătatea lunii septembrie a acestui an, Duckadam a fost operat pe cord deschis la Spitalul Universitar de Urgență București. „Eroul de la Sevilla” a trebuit să sufere o operație de aortă. El a revenit după doar câteva săptămâni la job-ul său de analist TV.

Helmuth Duckadam s-a confruntat cu multe probleme

În urmă cu ceva vreme, el a spus că are vreo șașe operații doar la brațul drept, dar că este recunoscător că a putut să facă în viață tot ce i-a plăcut. Acesta a declarat că s-a confruntat cu multe probleme de sănătate, dar că a avut o viață frumoasă.

„Vreo șase operații am avut doar la brațul drept. Prima, atunci, în 1986, apoi încă cinci...Mai am o proteză la picior, mai altele...Mă mai joc cu cățelul, că de dat cu piciorul în minge nu mai merge. (...) Dând la o parte aceste probleme de sănătate, am avut o viață frumoasă. Am făcut fotbal, ce mi-a plăcut, am lucrat peste 7 ani în cadrul Poliției de Frontieră. Chiar am făcut în viață tot ce mi-a plăcut”, a spus legenda fotbalului.